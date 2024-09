Katalin hercegné összetört az őt ért kritikák miatt: „Ez brutális emlékeztető volt számára"

„Ez brutális emlékeztető volt Katalin hercegné számára arra, hogy mindig lesznek cinikusok, amikor a nyilvánosság elé lép” – árulta el egy forrás. „Annak ellenére, hogy próbálja elkerülni a negatív véleményeket, nehéz figyelmen kívül hagyni, hogy egyesek szerint 'Meghant másolja', és hogy a videó túlságosan megtervezett és színpadias volt.”

Katalin hercegné nehezen viseli az őt ért kritikákat

Katalin hercegné összetört az őt ért kritikák miatt

Katalin számára nagyon fontos, hogy mit gondol róla a közvélemény.

Mindig arra törekszik, hogy ne tegyen egy rossz lépést sem, és ezért is szokott általában pozitív megítélést kapni. Nagyon hálás ezért, de megszokta, hogy a család egyik kedvenc tagjaként tekintenek rá mind a nyilvánosság, mind a sajtó részéről.

A forrás hozzátette, hogy a közvélemény kritikái „nagyon sok szenvedést okoznak neki”.

Az év eleji hamis fotós botránya egy igazi rémálom volt Katalin számára, és pont egy olyan nehéz időszakban történt, amikor beteg volt, de még nem osztotta meg a hírt a nyilvánossággal

– mondta a bennfentes. „Akkor elismerte, hogy hiba volt a photoshop használata, és vállalta érte a felelősséget. Most azonban úgy érzi, nem érdemli meg a kritikákat. Teljesen megdöbbent, hogy egyesek megpróbálják őt támadni, amikor ennyire őszinte és sebezhető volt. Fájdalmas számára, és most visszahúzódik, valamint átgondolja, mennyire legyen nyitott a jövőben.”

Katalin szeptember 9-én adott friss hírt rákkal való küzdelméről, amikor egy videóban bejelentette, hogy befejezte a megelőző kemoterápiás kezeléseit. A videóban meghitt pillanatokat láthattak a nézők Katalinról, Vilmos hercegről és három gyermekükről – György hercegről, Sarolta hercegnőről és Lajos hercegről –, amint a szabadban töltötték együtt az időt. Ennek ellenére sokan úgy érezték, hogy a videó túlzottan mesterkélt volt, és inkább Katalin és Vilmos herceg nyilvános imázsának javítását célozta.

Értem. Ez a videó, amely Katalin hercegné rákkezeléséről szól, és amelyben ölelgeti és csókolja Vilmost, valamint boldogan tölti az időt a családjával, valóban PR-szagúnak érződik. Mégis, kívánom neki a videóban látott boldog pillanatokat, mert mindenkinek jár a boldog család

– írta Shola Mos-Shogbamimu, a This Is Why I Resist című könyv szerzője a videó megjelenése után. Egy másik hozzászóló pedig így vélekedett: „Ez nem volt az. Egyáltalán nem. Szörnyen ízléstelen így ábrázolni a rákból való felépülést, amikor a valóság messze áll ettől. Hirdetni a kezelés végét egy hollywoodi produkciós rövidfilmmel egyszerűen undorító.”