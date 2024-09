Katy Perry nem sokat bízott a fantáziára: szinte félpucéran jelentette be az örömhírt - fotó

Katy Perry mostanában botrányt botrányra halmozott. Nem jelent kivételt a 143 új stúdióalbumának reklámhadjárata se, amikor is rendőrségi ügybe is keveredett. Most azonban boldogan tette közzé: megjelent a lemez, ám hogy az előzmények után milyen lesz a fogadtatása, kétséges.

Forrás: AFP

Katy Perry engedély nélkül forgatott

Balul sült el Katy Perry Lifetimes klipjének forgatása. A dal az új albumon szerepel, a bajt pedig az okozta, hogy az énekesnő Spanyolországban, Ibiza környékén ökológiai szempontból érzékeny, védett homokdűnéknél forgatott engedély nélkül, így környezet elleni bűncselekménnyel vádolták. Ha ez nem lett volna elég, a 143 albumon szereplő Woman's World sem kapott jó kritikát, ráadásul a promóciós körúton ételpazarlás miatt húzta ki a gyufát, miután egy ibizai klubban pizzaszeleteket dobált a színpadról.