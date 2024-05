Tom Hardy viselkedésére nincs mentség: Charlize Theron rettegett a forgatáson

Tom Hardy és Charlize Theron közötti kapcsolat nem volt felhőtlen a Mad Max: A harag útja című film forgatásán, most azonban fény derült arra, hogy a baj sokkal nagyobb volt, mint sokan gondolták. A rendező is megszólalt az esetről.

Tom Hardy vállalhatatlanul viselkedett

Tom Hardy viselkedésére nincs mentség

"Tom sérült volt, de ezzel együtt volt benne zsenialitás is, de bármi is történt vele akkoriban, ki kellett rángatni a mélypontból" - mondta a rendező. "Charlize viszont hihetetlenül fegyelmezett volt - táncos végzettségű, ami meg is látszott a játékának pontosságán -, és mindig ő volt az első a forgatáson. Optimista vagyok, ezért úgy láttam, hogy a viselkedésük tükrözi a karaktereiket, meg kellett tanulniuk együttműködni a kölcsönös túlélés érdekében" - tette hozzá George Miller ám azt is elmondta, hogy az egyéni problémák - mint tudjuk, Tom Hardy korábban függőséggel is küzdött - nem lehetnek mentségek a rossz viselkedésre.

"Erre nincs mentség, és azt hiszem, ebben a szakmában hajlamosak vagyunk arra, hogy a nagyszerű teljesítményeket mentségként használjuk más problémákra, amelyeket el lehetett volna kerülni."

Charlize Theron félt a Mad Max forgatásán - nem jöttek ki Tom Hardyval

"Túlélő üzemmódban voltam, nagyon féltem" - mondta Charlize Theron a film forgatásáról. "Vagy veszekedtünk, vagy hanyagoltuk egymást - nem tudom, melyik a rosszabb. Szörnyű volt! Nem kellett volna ezt tennünk; jobbnak kellett volna lennünk" - tette hozzá a színésznő. Habár a két főszereplő nem jött ki egymással, a dublőreik nagyon összemelegedtek.