Elhunyt a Beverly Hills-i zsaru sztárja: elvesztette a rákkal vívott küzdelmet

Meghalt a Beverly Hills-i zsaru sztárja, John Ashton. A színész csütörtökön, békésen hunyt el a Colo állambeli Ft. Collinsban. A TMZ értesülései szerint a 76 éves színész rákos megbetegedéssel küzdött.

Forrás: Getty Images

Elhunyt a Beverly Hills-i zsaru sztárja, John Ashton

„John a szeretet, az elkötelezettség és a szolgálat örökségét hagyja hátra" - mondta el a képviselője, Alan Somers egy nyilatkozatban. „Emlékét örökre megőrzi felesége, gyermekei, unokái, valamint testvérei, nővérek, tágabb családja és mindenki, aki szerette őt" - folytatódik a közlemény. „Johnnak a világra gyakorolt hatására még generációk fognak emlékezni és ünnepelni fogják azt." John Ashton hátrahagyta feleségét, Robin Hoye-t, aki már 24 éve volt a társa, két gyermekét, Michelle Ashtont és Michael Thomas Ashtont, valamint három mostohagyerekét és unokáját.

50 Hollywoodban töltött éve alatt több mint 200 filmet forgatott, de leginkább ismert szerepét a Beverly Hills-i zsaruban játszotta Eddie Murphy oldalán, ő volt John Taggart őrmester az 1984-es filmben. John Ashton nemrég újra eljátszotta szerepét a Beverly Hills-i zsaru: Axel Foley című filmben, amely júliusban jelent meg a Netflixen.

Beverly Hills-i zsaruk: Judge Reinhold, John Ashton, Eddie Murphy

Forrás: Photo12 via AFP

Júniusban még részt vett a film premierjén a Wallis Annenberg Center for the Performing Arts-ban, a kaliforniai Beverly Hillsben. A massachusettsi születésű színész szerepelt az 1988-as Éjszakai rohanás című filmben Robert De Niro oldalán, valamint John Hughes 1987-es vígjátékában, a Valami kis szerelemben is.