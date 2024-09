Amikor egy híresség távozik az élők sorából, nem elég a végső nyughelyéről gondoskodnia, mivel gyakran a hírnév mellé rengeteg pénz is társul, és az anyagiakon túl a szellemi örökségüket is életben kell tartani. Fontos, hogy legyen valaki, aki kezeli a hagyatékot. Ám néhány sztár mégis végrendelet nélkül hal meg, ami komoly kérdéseket vet fel az anyagi és szellemi hagyatékkal kapcsolatban, és ez gyakran, ha a családtagok nem tudnak megegyezni, évekig tartó heves bírósági csatározásokhoz vezet.

Amy Winehouse is azon sztárok között van, akik végrendelet nélkül haltak meg

Lássuk, kik azok a sztárok, akik végrendelet nélkül haltak meg

1. Amy Winehouse

Amy Winehouse 2011-ben bekövetkezett korai halála után kiderült, hogy végrendelet nélkül távozott az élők sorából, és 4,66 millió dollár értékű hagyatékot hagyott hátra. Mivel nem volt dokumentálva, hogyan szerette volna a vagyonát felosztani,minden a szüleire, Mitch és Janis Winehouse-ra szállt. Eközben semmit sem kapott volt férje, Blake Fielder-Civil, akitől 2009-ben vált el. A férfi 2019-ben megpróbált 1,4 millió dolláros jogi igényt támasztani a hagyatékára, de nem járt sikerrel.

Jimi Hendrix is a 27-esek klubjának tagja

2. Jimi Hendrix

A híres zenész, Jimi Hendrix mindössze 27 éves volt, amikor 1970-ben meghalt, végrendelet nélkül. Vagyonát apja, Al kapta meg, de amikor 2002-ben ő is meghalt, évekig tartó jogi csatározások kezdődtek a hagyaték kezelésével kapcsolatban. Al az irányítást Jimi örökbefogadott mostohatestvérére, Janie-re ruházta át, amit Jimi bátyja, Leon vitatott. Egy 2004-es bírósági csatározás során Leon és Al hagyatékának 11 kedvezményezettje közül hét azzal érvelt, hogy Janie sosem ismerte Jimit, mert még kislány volt, amikor a férfi meghalt. Leon azt is állította, hogy Janie meggyőzte apjukat, Al-t, hogy írja ki őt a végrendeletéből, és rosszul kezelte a hagyatékot. A bíró végül úgy döntött, hogy Janie továbbra is irányíthatja a hagyatékot, de a pénzösszegeket más vagyonkezelőknek kell szétosztania. Évekkel később egy másik bíró Leonnak adta Jimi Hendrix képmásának és képének felhasználási jogait, ám a családtagok között számos más jogi per is zajlott a hagyatékkal kapcsolatban.