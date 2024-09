Demi Moore friss híreket közölt Bruce Willis állapotáról: így van a demenciával küzdő színész

Demi Moore és Bruce Willis 2000-ben váltak el 13 év együttlét után, és habár minden fogadalmukat nem tarották be, azt igen, hogy egészségben és betegségben is egymás támaszai lesznek. A színésznő most is a demenciával küzdő sztár mellett van, és támogatja a családot, amiben csak tudja. Most pedig friss híreket közölt Bruce Willis állapotáról.

Bruce Willis állapotáról nyilatkozott Demi Moore

Forrás: GC Images

Demi Moore elárulta, hogy van a demenciával küzdő Bruce Willis

A sztár 2022-ben vonult vissza a színészkedéstől, miután afáziát diagnosztizáltak nála, egy olyan agyi rendellenességet, amely megfosztja az embert a kommunikációs képességétől. Nem sokkal később egy újabb lesújtó diagnózisról adtak hírt, kiderült, hogy Bruce Willisnek frontotemporális demenciája van. A színész azóta telejsen visszavonultan él, nem jelenik meg a nyilvánosság előtt, habár szerettei időről időre jelentést tesznek arról, milyen is az egykori akciósztár állapota. Nemrég igen szomorú híre láttak róla napvilágot: a bennfentesek szerint egyre súlyosabb a sztár helyzete, ugyanis már Demi Moore-t sem ismeri fel. A színész és volt felesége 2000-ben váltak el, de közös gyerekeik mindig is összekötötték őket, a színésznő pedig szoros kapcsolatot ápol Bruce Willis jelenlegi feleségével, és a két kisgyerekükkel is. Nem hagyta őket magukra a bajban, rendszeresen látogatja egykori férjét, és most friss hírekkel is szolgált az állapotáról.

„A körülményekhez képest stabil az állapota" - mondta Demi Moore Drew Berrymore színésznő beszélgetős műsorában. Azt is elárulta, hogy milyen tanácsot adott a gyerekeinek, ami segít nekik feldolgozni a kialakult helyzetet. „Azt mondtam a gyerekeimnek, hogy arra koncentráljanak, hol tart éppen a másik ember. Ne ragaszkodjanak ahhoz, amilyen egykor volt, vagy ahhoz, hogy milyennek szeretnék látni, csak arra fókuszákjanak, milyen abban az adott pillanatban."

Ritka pillanat: a demenciával és afáziával küzdő Bruce Willis Los Angelesben kocsikázott

Ritkán látni mostanában Los Angeles utcáin a demenciával és a betegség egyik tüneteként afáziával küzdő színészt. Vasárnap azonban aki a kaliforniai Studio City környékén járt, láthatta Bruce Willist, amint a testőreivel autózik a városban.