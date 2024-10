Két hónappal a rákdiagnózisa után elhunyt az Amerikai Horror Story sztárja

Az Amerikai Horror Story színésze a New York-i Manhattanben lévő otthonában halt meg. Gavin Creelnél júliusban diagnosztizálták a rák egy ritka és nagyon agresszív formáját (perifériás ideghüvely szarkóma . Élettársa elmondása szerint a kezeléseket azonnal elkezdték nála, ám nem segítettek a gyógyszerek. Creelt a New York-i Memorial Sloan Ketteringben próbálták meggyógyítani, majd otthonában hospice-ellátásba helyezték át.

48 éves korában elhunyt Gavin Creel, az Amerikai Horror Story színésze

Forrás: AFP

Az Amerikai Horror Storynak köszönhetően hatalmas rajongótábora lett

Gavin Creel pályafutása során számos alkalommal lépett fel a Broadwayn, és a 2002-es Thoroughly Modern Millie című előadásban való debütálását követően Tony-díjra jelölték. Az American Horror Stories minisorozatban Troy szerepében hatalmas új rajongótáborra tett szert. Bár az Egyesült Államokban szerzett magának nevet, Gavin az Egyesült Királyságban is sikert aratott: 2012 és 2015 között A Mormon könyve filmekben játszotta Elder Price-t. Ezért szerepért a rangos Olivier-díjat is bezsebelte. 2017-ben Tony-díjat kapott, amiért Corneliust alakította a Hello, Dolly! című Broadway-előadásban a legendás énekesnő és színésznő, Bette Midler oldalán.