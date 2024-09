Károly király és Kamilla királynő nyilatkozatban vett búcsút a 89 éves színésznőtől. Az uralkodó úgy fogalmazott: Maggie Smith „nemzeti kincs”.

Károly király nemzeti kincsnek nevezte: az uralkodót letaglózta Maggie Smith halála

Forrás: Northfoto

Károly királyt megrendítette Maggie Smith halála

„A feleségem és én mélységes szomorúsággal értesültünk Dame Maggie Smith haláláról. Nemzeti kincs távozott, mi pedig csatlakozunk a világ minden táján élőkhöz, hogy a legmélyebb csodálattal és szeretettel emlékezzünk a sok nagyszerű előadására, valamint melegségére és szellemességére, amely a színpadon és azon kívül is átragyogott” - fogalmazott a brit uralkodó.

Neve a legenda szinonimája

Maggie Smith játszott a Harry Potterben, a Downtown Abbeyben, és imádtuk a Best Exotic Marigold Hotelben. Elképesztő jelenség volt, idén tavasszal még modellt állt egy divatcégnek. Mosolyogva hirdette, hogy a kor csupán egy szám. A színésznőt az egész világ gyászolja, búcsúzik tőle Downton Abbey-beli fia, Hugh Bonneville és érzelmesen tiszteleg előtte Daniel Radcliffe és Emma Watson is, akikkel tíz évig forgatott a Harry Potter sorozatban. Ahányan csak emlékeznek rá, éles eszét, éles nyelvét és briliáns elméjét dicsérik, és állítjak, neve a legenda szinonimája. Bár a gyászjelentésben nem közölték, mi okozta a halálát, Maggie nyíltan beszélt betegségeiről: pajzsmirigy-gondok gyötörték, mellrák miatt gyötrelmes kemoterápián vett résztés az egyik szemére meg is vakult.