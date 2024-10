„Átvettem édesapámtól a Lugosi Enterprises vezetését, képviselem a családot és Lugosi Bélát. Célunk, hogy védjük és kiterjesszük Lugosi Béla örökségét. Az egyik ilyen projektünk a Lugosi Béla Gyűjtemény a Los Angelesi Film Archívumban. Boldogan jelentem be azt is, hogy decemberben megjelenik az első és egyetlen Lugosi Béla életrajz, amelyet a család engedélyezett. Több éve készül a könyv és igazi szerelem projekt volt a számomra és a szerző, egyben barátunk, Robert Cremer számára. A Béla Lugosi: The Man Behind the Cape egy ember történetét meséli el, akit a sors is arra szánt, hogy ő legyen Drakula” - nyilatkozta Lynne Lugosi. A Madame Tussauds Budapestben nemcsak a születésnapon, hanem a mindennapokban is láthatják a vendégek Lugosi Bélát, aki a produkció diákoknak szóló élménypedagógiai programjában is szerepel.