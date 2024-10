Ben Affleck készen áll újra randizni, de nem áll le akárkivel: ez a feltétele

A 52 éves, egykor szenvedélybeteg Ben Affleck nemrég költözött ki Jennifer Lopezzel közös, 68 millió dolláros villájukból, és most egy önálló otthonban kezd új életet Kaliforniában. A költözés és a válás hatalmas érzelmi kihívást jelentett számára, különösen úgy, hogy hatalmas figyelem övezte őt és Lopezt a kapcsolatuk alatt. Bár Affleck a válás véglegesítéséig nem akar komoly kapcsolatba bonyolódni, a randizás lehetőségét nyitva hagyja – de van egy szigorú feltétele.

Ben Afflecknek szigoró feltétele van: csak ilyen nővel jön össze

Ben Affleck csak olyan nőkkel hajlandó kezdeni a jövőben, akik egyáltalán nem isznak. „Bennek a józansága az első, ezt soha nem fogja kockára tenni” – osztotta meg egy közeli barátja. „Az elmúlt két év nagyon nehéz volt számára, és ahogy újra önmagára talál, egy dolog világos: a felépülése a legfontosabb.”

A színész, aki hosszú éveken át küzdött az alkoholfüggőséggel, többször beszélt nyilvánosan is a problémáról. Először 1997-ben döntött úgy, hogy felhagy az ivással, és azóta többször is segítséget kért, hogy megőrizze józanságát. Az elmúlt évek során újra és újra legyőzte a kísértést, és ezúttal sem hagyja, hogy bármi vagy bárki veszélyeztesse az elért eredményeit. Affleck most abban hisz, hogy új kapcsolata csak akkor lehet sikeres, ha jövőbeni partnere megérti és tiszteletben tartja ezt a döntését.