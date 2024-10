Arcpirító dolog derült ki John Lennonról: olyan dolgot tett Yoko Onóval, amit a legtöbb nő nem élne túl

John Lennon és Yoko Ono régi barátja, Elliot Mintz a sztárpár házasságáról írt újkönyvében (We All Shine On: John, Yoko & Me) írt a megdöbbentő esetről. 1972-ben Lennon és Ono vendégek voltak egy partin, ahol a Beatles énekese nagyon berúgott. A társaság Jerry Rubin aktivista greenwich Village-i lakásában várta az elnökválasztás eredményét, a csata Richard Nixon és George McGovern között dőlt el. Ahogy világossá vált, hogy Nixon elsöprő győzelmet arat, a hangulat komor lett. A vendégek egyre többet ittak. Lennon is levetkőzte a gátlásait, és egyszer csak „hangos, vad szexbe kezdett" egy másik nővel.

John Lennon csúnyán megalázta Yoko Onót

„Yoko mindvégig a kanapén ült, döbbenten és megalázottan, szótlanul. A többi vendégnek is kínos volt a helyzet, felálltak, hogy távozzanak, de a kabátjuk abban a szobában volt, ahol John szexelt” - áll a könyvben.

„A legkínosabb helyzetbe hozta a feleségét, amibe egy nő valaha is kerülhet - a szomszéd szobában hancúrozott, miközben a felesége mindent hallhatott” - mesélte a 79 éves Mintz a People magazinnak. „Yoko nagyon sztoikus nő, de ennek minden kapcsolatban súlyos következményei lennének."

Yoko Ono meg tudott bocsátani John Lennonnak

Másnap reggel Mintz kapott egy hívást a nagyon másnapos Lennontól, akinek aznap éjjel a kanapén kellett aludnia - Ono pedig, akivel a mai napig rendkívül közel állnak egymáshoz, később még többet is elmesélt neki.

„Meg tudok neki bocsátani, de nem tudom, hogy valaha is el tudom-e felejteni, ami történt. Nem tudom, hogy valaha is ugyanaz lesz-e” - mondta Yoko Ono a barátjának,, aki hozzátette, John Lennon neki bevallotta már korábban, hogy nem mindig viselkedik az elvárások szerint.

„Tökéletlen volt, de ez volt az egyik oka annak, hogy mindannyian imádtuk" - mondta az író.