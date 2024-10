Kitálal egy barát - Hibázhatott a szállodai alkalmazott: Liam Payne még mindig élhetne

Egy Liam Payne-hez közel álló forrás azt állítja, hogy a zenész egészen biztosan nem lett öngyilkos, és megmenthető lett volna az élete. Hozzátette, a halála előtt jó hangulatban volt és már tervezte, hogy Kate Cassidy után utazik Floridába, csak a vízumára várt.

Liam Payne a barátai szerint még mindig élhetne

Forrás: AFP

Azonnal mentőt kellett volna hívni: Liam Payne még mindig élhetne

A barátai úgy vélik, hogy amikor Liam október 16-án rosszul lett a szálloda halljában - a beszámolók szerint görcsölt - mentőt kellett volna hívni hozzá, ahelyett, hogy felvitték a szállodai szobájába. „Ha nem hagyják egyedül pszichotikus állapotban, nem történik meg a baleset és még mindig élne” - fejtette ki a bennfentes. „Liamnek nem kellett volna meghalnia. Liam nem akart meghalni. Többször is megígérte nekünk, hogy soha nem lesz öngyilkos. Izgatottan várta a jövőt” - tette hozzá és azt is elmondta, hogy Payne néhány órával a halála előtt „újra feldolgozta” kedvenc One Direction-számát, a Fireproofot a számítógépén: a dalok újraalkotása az egyik kedvenc időtöltése volt.

Az amerikai vízumát akarta megújítani

„Liam szerette volna megújítani amerikai vízumát és napokkal korábban átesett az orvosi és pszichológiai teszteken, amelyek bebizonyították, hogy teljesen tiszta. Jó hangulatban volt, és azt tervezte, hogy pénteken hazarepül Kate Cassidyhez Miamiba” - idézi a barátot a Daily Mail. Liam szeptember 30-án érkezett Argentínába barátnőjével, Kate-tel és közeli barátjával, Roger Noresszal. A lap forrása elmondta: „Liam amerikai vízuma lejárt, és el kellett hagynia Amerikát, hogy megújítsa, ezért úgy döntött, hogy Buenos Airesbe megy, hogy megnézze Niall Horan előadását amíg megkapja az új vízumát. Az Egyesült Államok Buenos Aires-i nagykövetségén azonban kiderült, több rehabilitáción is volt kábítószer- és alkoholhasználat miatt. Elrendelték, hogy végeztessen orvosi vizsgálatokat, vérvételen és röntgenen is volt és keresnie kellett egy pszichiátert is: mindez megtörtént az első héten. Liam azt hitte, az út csak néhány napig tart, de a sok teszt miatt végül ott ragadt” - mesélte a lap informátora.