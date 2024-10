Csak színjáték Taylor Swift és Travis Kelce szerelme? - Fura dolgot vettek észre az Instájukon

Taylor Swift és Travis Kelce hétfő este együtt jelentek meg a New York Yankees - Cleveland Guardians mérkőzésen Bronxban. A sztárpárt ölelkezni is látták az American League Championship Series 1. mérkőzésén a Yankee Stadionban. Az énekesnő szerelmesen karolta át a Kansas City Chiefs sztárját, és egy édes puszit nyomott az arcára. Sőt, egy korty itallal is megitatta szomjas párját. Kell ennél több bizonyíték a boldogságra? Úgy tűnik, a rajongóknak igen.

Taylor Swift, Travis Kelce párosához cstlakozott Jerrod Carmichael humorista is a New York Yankees vs. Cleveland Guardians mérkőzésen

Forrás: Getty Images via AFP/2024 Getty Images

Pörgős és szerelmes hétvégén van túl Taylor Swift és Travis Kelce, de a rajongóknak ez sem elég

A hétfői meccset egy pörgős, randihétvége előzte meg. Pénteken a 14-szeres Grammy-győztes Taylor Swift és Travis Kelce dupla randira mentek a Blake Lively-Ryan Reynolds párossal, akikkel jó barátságot ápolnak. A négyes a The Corner Store-ba érkezett a SoHo-ban, ahol a elözönlötték őket a rajongók. Másnap este a pár a Torrisi étteremben randevúzott.

A tight endet és a popsztárt kézen fogja fotózták le, a lelátón is több szerelmes pillanatukat lefotózták, a rajongók mégsem elégedettek. Ugyanis valaki felfedezte, hogy Travis Kelce nem követi Instagramon Taylor Swiftet, s úgy tűnik, ez főbenjáró bűnnek számít. Elfogadhatatlannak tartják, hogy Travis nem támogatja barátnőjét a közösségi médiában. Travisnek 6,8 millió követője van az Instagramon, és 1590 embert követ. Gyakran oszt meg pillanatokat NFL-játékokról, szponzorált videókat vagy vicces pillanatokat a testvérével, Jason Kelce-vel a New Heights podcastjukból. De úgy tűnik, távol tartja kapcsolatát a platformtól. Többen támadták a sportolót, magyarázatot követelve erre a rettenetes bűnre. Azért volt, aki kiállt mellette, hiszen az érzelmek és a kapcsolatok nem a közösségi médiában dőlnek el. De Taylor Swift rajongói hajthatatlanok, annak ellenére is, hogy kedvencük nemcsak Kelce-t, de senki mást sem követ az Instagramon.