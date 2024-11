Ezt az 5 filmet soha ne nézd meg a pároddal

A szívszorító jelenetek lényege, hogy már a film címe láttán tudjuk, hogy sírás lesz a vége, mégis megnézzük, és valamilyen misztikus oknál fogva még szeretjük is őket, bármilyen megrendítőek. A hideg estéken és azokon a bizonyos lusta hétvégéken pedig különösen jól esik bekuckózni, és kedvesünkkel összebújva megnézni egy-egy jó filmet. A streamingszolgáltatók hatalmas kínálatának hála temérdek alkotás közül válogathatunk. Azonban akadnak olyan filmek, amelyek bár elsőre romantikus alkotásnak tűnnek, valójában a hűtlenségről, bizalomvesztésről, árulásról és a csúnya szakításról szólnak. Mindemellett olyan témákra hívják fel a figyelmet, amik talán eddig tabunak számítottak a kapcsolatodban. Ezért ha legközelebb randevú estére választanál filmet, érdemes alaposan megfontolni, hogy a választott történet valóban kellemes kikapcsolódást ígér-e vagy inkább felkavarja a gondolataidat és az érzelmeidet. Segítségül összegyűjtöttük 5 filmet, amit jobb, ha nem nézel meg a pároddal közösen!

Szívszorító filmjelenetek, melyek maradandó nyomot hagynak bennünk

Forrás: Shutterstock

Szívszorító filmjelenetek, melyek nem csak a könnyeidet csalják elő

A szakértők szerint azonban terápiás hatása is lehet annak, ha szomorú filmeket nézünk, mert a sírás egészséges dolog, amivel felszabadíthatjuk az érzelmeinket.

Édes November (2001)

Nelson Moss magának való, munkamániás üzletember. Egy napon összehozza a sors Sarával, aki miatta bukik meg egy autóvezetői rutinvizsgán. Sara csipkelődő modora egyszerre vonzza és taszítja a férfit, aki csak akkor lágyul el végképp, amikor Sara elmondja az igazat magáról. Halálos betegségben szenved, nincs sok ideje hátra. A legfontosabbat viszont elhallgatja Sara: nem akarja, nem tudja lekötni magát. Elcsavarja a férfiak fejét, majd bűntudatot érezve egy hónap után továbbáll. Nelson nem tudja, hogy ő a kiszemelt édes, novemberi áldozat.

A hűtlen (2002.)

Edward és Connie Sumner tipikus "jó kiállású" középkorú házaspár, életük maga a megtestesült Amerikai álom. New York egyik előkelő negyedében élik a maguk irigylésre méltó életét nyolcéves fiuk, egy kutya és egy házvezetőnő társaságában. De az élet mindig tartogat meglepetéseket: egy végzetes találkozás, és ez a jólét kényelmébe merült boldog házasság kártyavárként omlik össze. Connie a Soho egyik utcáján összeismerkedik egy rejtélyes férfival, aki a titok, spontaneitás, bűvölet és kockázat birodalmába csábítja, és ez a viszony idővel az asszony rögeszméjévé válik. Amikor Edward véletlenül rájön, hogy Connie hazudik neki, kutatni kezd a részletek után. A bizonyosságtól lesújtva szembesül a szeretővel, és eszeveszett dühében olyasmire ragadtatja magát, amit soha el se tudott volna képzelni.

Közelebb (2004.)

„Szomorú és magányos vagy? Meghittségre és közelségre vágysz, de komplexusaid vannak?

Gyere közelebb… Nem kell igazat mondanod – mindenki a hazugságokat szereti.” Szellemes, romantikus és legfőképpen veszélyes szerelmi történet véletlen találkozásokról, ellenállhatatlan vonzalmakról és elkerülhetetlen félrelépésekről. A Közelebb Mike Nichols (Diploma előtt) a nézők és a kritikusok körében egyaránt nagy sikert aratott filmje négy idegenről szól – Julia Roberts, Jude Law, Natalie Portman és Clive Owen –, akikben csak egyetlen dolog közös: a vágyakozás a másik iránt.

A szabadság útjai (2008.)

A szabadság útjai (eredeti cím: Revolutionary Road) 2008-ban bemutatott angol–amerikai romantikus filmdráma, amely Richard Yates 1961-ben megjelent azonos című regénye alapján készült, Sam Mendes rendezésében. Frank és April mindig igyekezett elkerülni a középszerűség csapdáját. Ám a kertvárosi környezetben, ahová költöztek, lassan maguk is olyanná válnak, amitől annyira irtóznak: középszerű, unalmas középosztálybeli emberekké. April merész tervet sző, hogy kizökkentse kapcsolatukat ebből a kerékvágásból. Párizsban, az ismeretlen, ám izgalmas világvárosban akar új életet kezdeni. Ám amikor tényleg dönteni kell, Frank és April pánikba esik. Az egyik mindenáron szabadulni próbál a mostani helyzetből, a másik ugyanakkor bármilyen megalkuvásra képes.

Holtodiglan (2014.)

A Holtodiglan (eredeti cím: Gone Girl) 2014-ben bemutatott amerikai pszichothriller, melyet David Fincher rendezett. A főszerepet Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry és Carrie Coon alakítja. A film Gillian Flynn azonos című 2012-es regénye alapján készült. Ötödik házassági évfordulójukon az írást oktató Nick Dunne arra tér haza, hogy a felesége, Amy eltűnt. Az esemény hatalmas médiaérdeklődést vált ki, ugyanis a nőről mintázták szülei a "Csodálatos Amy" című, rendkívül népszerű gyerekkönyv-sorozatot. Visszaemlékezésekben láthatjuk, hogyan találkozott először Amy és Nick, hogy mennyit vitáztak és pénzügyi problémáik is voltak. Amy azt is leírja, mennyire elszigetelődöttnek érzi magát férje mellett, a végén pedig azt, hogy attól tart, a férje meg fogja őt ölni. De vajon a férj ártatlan, vagy bűnös?