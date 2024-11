Nyilvánosság előtt alázhatja meg Angelina Jolie-t Brad Pitt

Az ellenségeskedő exek szemtől szembe kerülnek egymással, miután egy bíró nemrég elutasította az Oscar-díjas színésznő kérelmét. Angelina Jolie azt akarta elérni, hogy a bíróság utasítsa el volt férje Brad Pitt keresetét a franciaországi szőlőbirtokukkal kapcsolatban. A Chateau Miraval birtok, amely díjnyertes rozé pezsgő készít, régóta az egykori házaspár között folyó harc középpontjában áll.

A Chateau Miraval Angelina Jolie és Brad Pitt közös pincészete, amit a színésznő mindenáron el akar venni exétől

Forrás: AFP

Angelina Jolie nem akarja elismerni, hogy a borászat fele Brad Pitt tulajdona

Angelina azt állítja, hogy a megállapodás semmissé vált, miután Pitt arra kérte, hogy írjon alá egy titoktartási nyilatkozatot a házasságukkal kapcsolatban. Úgy tűnik, egyikük sem enged, Jolie állítólag eltökélte, hogy tönkretszi gyerekei apját.

„Már eddig is csúnya volt a helyzet, de ezután még csúnyább lesz, mivel Angie elszántan visszavág Bradnek, és megpróbál még több régi személyes ügyet rendezni” — mondta egy, az ügyhöz közel álló bennfentes a DailyMail-nek.

A jogi civakodásuk már most is milliókba kerül mindkét félnek. A keserű per legújabb fordulata, hogy a Los Angeles-i Legfelsőbb Bíróság bírája, Lia Martin elutasította a beadványokat. A múlt héten benyújtott bírósági beadványok arra utalnak, hogy a bíró alapot talált Pitt állításainak, miszerint az eredeti szóbeli megállapodásuk kötelező érvényű volt, és Jolie megszeghette azokat, amikor 2021-ben eladta a részvényeit Yuri Shefler orosz üzletembernek és az tulajdonában lévő Stoli Groupjának.

Pitt ügyvédei szerint Jolie megszegte a pár megállapodását, miszerint nem adják el a Miravalban lévő részesedésüket a másik fél engedélye nélkül.

A három beadvány elutasításával az egykori sztárpár, akik 2014-ben a dél-franciaországi Provence-i birtokon házasodtak össze, hogy aztán 2016-ban szakítsanak, jövőre bírósági tárgyaláson nézhet szembe egymással.

Egy Brad Pitthet közel álló forrás az ügyről azt mondta: „Ez egy egyszerű üzleti vita, de sajnos a másik fél következetesen személyes elemeket hozott be, amelyek felfedték az ügyük gyengeségeit, és bonyolították és elhúzták az eljárást”.