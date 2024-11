Brad Pitt és Ines de Ramon egymás legnagyobb rajongói

Korábban csak lesifotók készültek róluk, de a 81. Velencei Filmfesztiválon A Két magányos farkas című film premierjére együtt érkezett Brad Pitt és Ines de Ramon. Mivel addig távol tartották kapcsolatukat a nyilvánosságtól, a szeptemberi vörös szőnyeges megjelenésük igazi mérföldkőnek számított.

Brad Pitt és Ines de Ramon odavannak egymásért

Forrás: Getty Images

Ines de Ramon és Brad Pitt között tökéletes az összhang

Egy bennfentes a People-nek beszélt a pár kapcsolatáról. Elmondta, hogy Ines mindenben támogatja Bradet és hozzátette, hogy a 60 éves Brad Pitt és a 34 éves Ines de Ramon „egyértelmű, hogy hosszú távra terveznek, hihetetlenül boldogok együtt” - nyilatkozta.

Ines teljes mértékben támogatja Bradet

Miközben Pitt tovább forgatja a Forma-1-es filmet Mexikóban, Ines de Ramon élvezi a függetlenségét Los Angelesben. „Sokat van együtt a barátnőivel és a külön töltött időt feltöltődésre használja. Teljes mértékben támogatja Bradet, és tudja, milyen fontos neki ez a projekt” - mondta a forrás. „Brad szereti, hogy Ines ennyire független, és azt is, hogy mindenben támogatja. Ines gyakran Brad után utazik a forgatási helyszínekre, amit a színész nagyra értékel” - tette hozzá a bennfentes.

Közös gyerekre vágynak

A 60 éves Brad Pitt és barátnője, Ines de Ramon nagyon szeretnének családot alapítani, ez nekik most az esküvőnél is fontosabb. „A munkán kívül teljes mértékben erre koncentrál" - mondta egy bennfentes Brad Pittről. „Minél hamarabb, annál jobb" - tette hozzá. És ha a terhesség nem sikerül természetes úton, a 60 éves Brad „azt mondta, hogy az IVF is egy lehetőség" - mondta a jólértesült „Bradnek nincsenek aggályai azzal kapcsolatban, hogy ilyen későn újra apa legyen. Egyrészt az egészsége kiváló, és több energiája van, mint valaha. Tényleg évtizedekkel fiatalabbnak érzi magát a koránál. Tagadhatatlan, hogy a gyerekeivel való kapcsolata megromlott, és a szíve megszakadt emiatt. Nem várja, hogy egy új baba mindent helyrehozzon, de biztosan új örömet hoz majd neki, és erre most nagy szüksége van" - nyilatkozta.