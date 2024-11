Denzel Washington drámai bejelentése: ez lesz az egyik utolsó filmje, mielőtt visszavonul

A 69 éves Oscar-díjas színész, Denzel Washington a Gladiátor II. promóciója közben dobta le a bombát és közölte, hamarosan visszavonul, de előtte még lesz egy igen különleges szerepe.

Denzel Washington visszavonul

Forrás: Getty Images

A legendás színész bejelentette, hogy hamarosan visszavonul, nem lesz már látható a filmvásznon. Mindezt a Galdiátor II. promócióján osztotta meg, ahol azt is elárulta, hogy a Fekete Párduc 3. részében még biztosan látható lesz, ami azért is meglepő, mert ennek a filmnek még a tervét sem jelentették be...

„A karrierem ezen szakaszában csak a legjobbakkal szeretnék együtt dolgozni. Nem tudom, hány filmet fogok még forgatni; valószínűleg nem túl sokat. Olyan dolgokat akarok csinálni, amiket még nem csináltam" - árulta el a színész. „Ryan Coogler ír nekem egy szerepet a következő Fekete Párducban" - mondta a színész, ami sokak szerint egy véletlen elszólás lehetett, de ezek után mindenki kíváncsian várja, mikor jelentik majd be hivatalosan is a szuperhősfilm folytatását. „Utána pedig az 'Othello' című filmben fogok szerepelni. Utána megcsinálom a Lear királyt" - mondta, majd hozzátette: „Utána visszavonulok" - sokkolta másodjára a közönségét Denzel Washington.