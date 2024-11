Szívszorító - Liam Payne búcsúztatóján találkozott először Kate Cassidy az énekes szüleivel

November 20-án vettek végső búcsút Liam Payne-től. A zenész holttestét a nyomozás miatt csak hetekkel a halála után szállíthatták haza. Liam Payne 31 éves volt, amikor kizuhant a Casa Sur Hotel ablakán és meghalt: egy egész világ gyászolja.

Liam Payne koporsóját hintó vitte

Forrás: Northfoto

Liam Payne temetése zárt körű volt

Bár Liam Payne-t nyilvánosság nélkül búcsúztatták, a temetésen így is sokan részt vettek, és fotók is napvilágot láttak a gyászszertartásról. A temetésen ott voltak a One Direction egykori tagjai, Liam Payne barátai, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik és Niall Horan is, valamint egykori felfedezője és mentora, Simon Cowell is.

Kate Cassidy nem ismerte Liam szüleit

Úgy tudni, Kate Cassidy, Liam barátnője a zenész halálakor rendezett istentiszteleten találkozott a temetés előtt először a zenész szüleivel, annak ellenére, hogy kapcsolatuk 2022 októberéig nyúlik vissza. Az influenszer még októberben posztolt arról, hogy Liam és ő szerettek volna összeházasodni. Liam Payne temetésén Kate egykori zenésztársai, a Girls Aloud tagjai, Nicola Roberts és Kimberley Walsh is részt vettek.

Kate Cassid nem ismerte Liam Payne szüleit

Forrás: Northfoto

Liam Payne temetése után komoly fogadalmat tett Cheryl Cole

Cheryl Cole minden erejével azon volt, hogy Liamet szeretettel és méltósággal búcsúztassa el, megesküdött, hogy a jövőben mindent megtesz majd annak érdekében, hogy Bear soha ne felejtse el az apját. Cheryl Liam szüleivel távozott a szertartásról, de a temetés megtervezésében is segített a családnak, és az amershami Szűz Mária templomot sem véletlenül választották a szertartás helyszínéül.