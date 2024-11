Kiderült, ki játssza Michael Jacksont a popsztárt bemutató életrajzi filmben

2023 januárjában jelentették be, hogy a Lionsgate egy életrajzi filmen dolgozik a pop királyáról, amely egyszerűen csak a Michael címet viseli majd. Azóta több részletet is bejelentettek a projektről, többek között az is kiderült, ki lesz a Michael Jacksont alakító színész.

A készülő életrajzi film Michael Jackson életének újrafeldogozása (és egy kicsit újraírása is) lesz, ami állítólag nem minden ponton ragaszkodik majd a valósághoz, lehetnek benne fikciós elemek is. És mostanra már az sem titok, ki bújik az ikonikus zenész bőrébe. A pop királyát nem más játssza majd, mint saját unokaöccse, Jaafar Jackson, aki Michael Jackson testvére, Jermaine Jackson fia. Michael Jackson életéről készül film

Forrás: AFP A film a Michael Jacksonról szóló Broadway-musical sztorija alapján készül A film a Broadwayn bemutatott MJ: The Musical történetszálát követi, amely az énekes alkotói folyamatát mutatja be, az 1992-es Dangerous World Tourra való felkészülésére összpontosítva. A négy Tony-díjat bezsebelő show-t 2022 februárjában mutatták be Myles Frost főszereplésével, és 2023 augusztusában indult az első országos turnéja Roman Wellington Banks közreműködésével. Jaafar Jackson és nagynénje, La Toya Jakcson

Forrás: Getty Images via AFP/2019 Getty Images

Kicsoda Jaafar Jackson? Jackson 27 éves unokaöccsét, Jaafart egy világméretű casting után választották ki a szerepre, és Graham King producer azt mondta róla: „Egyértelmű volt, hogy ő az egyetlen ember, aki elvállalhatja ezt a szerepet”. Antoine Fuqua rendező pedig így nyilatkozott Jarmaine Jackson fiáról: „Hihetetlenül izgalmas látni, ahogy Jaafar életre kelti Michaelt. Komoly lelki kapcsolat alakult ki közöttünk, amikor először találkoztam Jaafarral, akinek természetes képessége van Michael utánzására, és olyan nagyszerű a kémiája a kamerával”. A gyerek Michaelt játszó színészt már 2024 januárjában bejelentették: a 9 éves Juliano Krue Valdi kapta meg a fiatal Jackson szerepét. A hónap vége felé azt is bejelentették, hogy az Oscar-jelölt Colman Domingo kapta a Jackson család patriarchájának, Joe Jacksonnak a szerepét. A Jackson-matriarchát, Katherine Jacksont Nia Long fogja játszani, aki szerint karaktere „az erő és a kegyelem hihetetlen oszlopa az egész Jackson család számára”. Hozzátette: „Anyaként önzetlen volt, és olyan erőket viselt el, amelyeket nem tudott irányítani, mégis sikerült segítenie egy mérhetetlen örökség felépítésében. Megtiszteltetés számomra, hogy a hangját a filmvászonra vihetem, és Michael Jackson történetét megoszthatom a közönséggel” — nyilatkozta a színésznő.