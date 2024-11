Több vetélés után hozta meg döntését a sztár: nem vállal gyermeket

Kelly Brook a „Race Across The World” című műsorban aratott győzelme kapcsán — amelyben férjével, Jeremy-vel szerepelt —, adott interjúban utalt arra, hogy gyermektelen, és megjegyezte, hogy a jövője „bizonytalan”. Egy új, exkluzív interjúban a sztár pontosabban is kifejtette, mire gondolt. A modell őszintén mesélt édesanyjával való kapcsolatáról is, aki mindössze 16 évesen hozta világra őt.

A sztár tudatosan döntött arról, hogy nem szeretne gyereket.

Forrás: Getty Images/Dave Benett

„Rengeteg gyerekes család vesz körül, és látom, hogy ez sok boldogságot hoz az emberek életébe, de azt is látom, hogy rengeteg stresszel jár” – vallotta Kelly. „Jeremyvel imádjuk a család közelségét, tényleg így van, de azt is szeretjük, hogy utazhatunk és a saját utunkat járhatjuk. Átéltem már terhességeket és vetéléseket, és tudom, mennyire traumatikusak és pusztítóak lehetnek – nemcsak rád, hanem a kapcsolatodra nézve is. Korábbi partnereimmel már végigjártam ezt az utat, és ez igazán sokat kivesz az emberből. Amikor ránézek a gyönyörű életünkre, látom, hogy nem kell cipelnünk ezt a terhet.” A modell azt is hozzáfűzte még, hogy nem fontolgatták a családalapítás különféle lehetőségeit, és hogy az, amit együtt megteremtettek, számukra éppen elég.

„Nem próbálkoztunk a gyermekvállalással, nem mentünk végig a lombikprogramon. Még csak nem is vizsgáltuk meg ezt a lehetőséget, és őszintén szólva, talán pont emiatt vagyunk boldogabbak” – mondta Kelly.

Visszatekintve korábbi kapcsolataira, Kelly elárulta, hogy mindig úgy gondolta, a gyermekvállalás megerősítené a kapcsolatokat. Ehelyett azonban a családalapítási próbálkozások végül ezek felbomlásához vezettek. „Jelenleg tudatos döntésből vagyok gyermektelen” – mondta Kelly. „Ez nem olyasmi, amit komolyan fontolóra vettünk, és szerintem nem kellene, hogy ez tabu legyen. Úgy gondolom, hogy nőként igazán bátor dolog ezt kimondani. Néha visszatekintek, és elgondolkodom, vajon valóban ezt akartam-e valaha? Vagy csak azért mentem bele, mert elvárják. Mert mindenki ezt csinálja.” Bár Kelly megbékélt azzal, hogy gyermektelen, nem zárja ki, hogy a jövőben édesanya legyen. Nyitott az örökbefogadás gondolatára, de elismerte, hogy erről még nem beszélt Jeremy-vel. Amikor arról van szó, milyen szülő lenne, Kelly csak annyit tud, hogy nagyon más, mint az édesanyja, aki mindössze 16 éves volt, amikor őt világra hozta. „Igazából sosem volt előttem anyai példakép” – vallotta be Kelly.