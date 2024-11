Michael Caine megható szavakkal nyilatkozott Tom Cruise-ról: "Ő az egyik utolsó valódi filmsztár”

Új könyvében, a Don’t Look Back, You’ll Trip Over: My Guide to Life című művében, amelyből a The Sunday Times november 3-án közölt részletet, a 91 éves kétszeres Oscar-díjas Caine mesél karrierje meghatározó pillanatairól és Tom Cruise-zal való hosszú barátságának kezdetéről.

Michael Caine megható szavakkal nyilatkozott Tom Cruise-ról

Forrás: Mike Marsland/WireImage

Hátrafordultam, és ott állt ez a fiatal színész, nagyon udvariasan kérdezgetett arról, hogyan ne váljon egy gyorsan kihunyó csillaggá

– írja Caine. „Ez volt Tom, valószínűleg akkoriban, amikor a Risky Businessben szerepelt.”

Caine emlékei szerint már akkor érezhető volt, hogy Cruise „különleges” tehetség. „Nagyszerű hozzáállása volt, egyfajta eleganciával. Ami különösen érdekes, hogy ő igazából az egyik utolsó valódi filmsztár” – írja Caine. „Az emberek csak azért is elmennek megnézni egy filmet, mert ő szerepel benne.”

A kötetben Caine arról is ír, hogy Cruise tavaly, a 90. születésnapjára is ellátogatott, melyet Caine felesége, Shakira szervezett meglepetésként. „Nagyon meghatódtam, hogy eljött” – írja Caine. Az ünnepségen jelen volt Chris McQuarrie, a Mission: Impossible írója, valamint a Britain's Got Talent zsűritagja, David Walliams is. Képek is megjelentek az eseményről, amelyeken Cruise és Caine vidáman mosolyognak egymás oldalán.

Caine és Cruise korábban együtt szerepeltek az Austin Powers in Goldmember című filmben 2002-ben.

A legendás színész legújabb könyve, amely a Don’t Look Back, You’ll Trip Over: My Guide to Life címet viseli, 2025. március 25-én jelenik meg az Egyesült Államokban és Kanadában. Ez a kötet Caine 2018-as memoárjának, a Blowing the Bloody Doors Off-nak lesz a folytatása. „Láttam, hogyan nő fel egy új generáció, köztük a saját unokáim is, és szembesülnek a világ kihívásaival és problémáival” – mondta korábban Caine. „Remélem, hogy a könyvem segít nekik optimistán tekinteni az életre, és megmutatja, hogy bárki képes 'felrobbantani az ajtókat'.”