Tragédia! 37 éves korában elhunyt a Netflix szívtipró sztárja

Elhunyt José de la Torre. A spanyol Montilla Digital számolt be először arról, hogy a színész december 5-én meghalt, hosszú ideig küzdött egy ismeretlen betegséggel. Temetését Spanyolországban tartották halála másnapján.

Forrás: Getty Images/Carlos Alvarez

Jose de la Torre karrierjét derékba törte betegsége

Júniusban Jose de la Torre elárulta, hogy egy súlyos betegséget diagnosztizáltak nála, és még abban a hónapban visszavonult a színészettől, hogy megkezdje a kezeléseket. De la Torre 2019-től szerepelt a Netflix A selyemfiú című sorozatában. A széria három évadon át, összesen 21 epizóddal futott 2021-ig. A történet Hugo Beltránról szól, akit Jesús Mosquera alakít. Hugo egy sztriptíztáncos, aki a hivatalos ismertető szerint elhatározza, hogy bizonyítja ártatlanságát egy bűncselekményben, amit nem ő követett el, és amely miatt hét évre igazságtalanul bebörtönözték. A sorozat további szereplői között volt Cristina Castaño, María Pedraza, Carlo Costanzia és Raudel Raúl Martiato is. De la Torre 36 epizódon keresztül szerepelt az Örökké szeretni (Amar es para siempre) című hosszú ideje futó szappanoperában is, amely a spanyol munkásosztály társadalmi és gazdasági megújulását mutatta be az 1960-as években a kitalált El Asturiano kocsma mindennapjain keresztül. A sorozat főszereplői José Antonio Sayagués és Manuel Baquerio voltak. További munkái közé tartozott kisebb szerepek olyan sorozatokban, mint a Vis a Vis: El Oasis és a Serve and Protect.

A színészt családja, barátai és rajongói gyászolják.

