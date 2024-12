Jamie Foxx agyvérzést kapott: „Nem emlékszem 20 napra az életemből"

Jamie Foxx a Jamie Foxx: What Had Happened Was ... című stand up műsorában mondta el, hogy a Back in Action forgatásán agyvérzést kapott, és majdnem meghalt.

Jamie Foxx miután magához tért egy kerekesszékben találta magát.

Forrás: Getty Images/Gilbert Flores

Jamie Foxx agyvérzése után rehabilitációs intézetbe került

„Április 11-én nagyon fájt a fejem, és megkértem a haveromat, hogy hozzon nekem egy aszpirint. Gyorsan rájöttem, hogy vészhelyzetben a haveroknak fogalmuk sincs, hogy mit kellene tenniük" – kezdte Foxx, majd hozzátette: „Mielőtt megkaptam volna az aszpirint, elájultam. Nem emlékszem 20 napra az életemből.” Foxx elmondta, hogy a barátai orvoshoz vitték Atlantában, aki adott neki egy kortizon injekciót, majd hazaküldte.

A nővére, Deidra Dixon azonban érezte, hogy valami nincs rendben, ezért a Piedmont Kórházba vitte a színészt. Ott megállapították, hogy agyvérzése volt, és ha nem műtik meg azonnal, akár meg is halhatott volna.

A színész tovább mesélve az esetet elárulta, hogy az orvos a nővérének azt mondta: „Nem találtuk, honnan jön, de stroke-ot kapott. Lehet, hogy teljesen felépül, de ez lesz élete legrosszabb éve. Ez volt Atlanta. Végre megkaptátok a történetet. Megmentettétek az életemet.”

Érzelmesen beszélt arról is, hogy miután 20 nap után felébredt, mennyire megijedt, hogy egy kerekesszékben találta magát.

Demecos Chambers, aki részt vett a műsor októberi felvételén, a People-nek elmondta, hogy Foxx a felvételen elmesélte, amíg kómában volt, két lánya, Corinne és Anelise bejárt hozzá, és egyikük gitározott is neki. „Azt mondta, hogy ez az egyetlen dolog, amire emlékszik, hogy hallotta a zenét, és lényegében ez hozta ki őt a kómából”.

