Bridgerton élőben - Párizsban mutatták be a világ legjelentősebb fiataljait

A Le Bal des Débutants egy olyan esemény, ahol a világ legnagyobb előkelőségei és a felső 1% vonultatja fel családjának legfiatalabb tagjait. A különleges eseményen a csillogó tiarák, milliókat érő gyémántok és személyre szabott ruhák mellett, az etikett, a keringő, és a kékvérű származás kötelezőek. Csakúgy, mint a Bridgertoncsaládban, a 20. életévét betöltött prominens 20-25 lány egy szigorú kiválasztás során kerülnek a társaság tagjai elé, és mint a szezon gyémántjai kerülnek bemutatásra kísérőjükkel együtt.

Le Bal des Débutantes az év egyik legeleőkelőbb eseménye, ahol királyi leszármazottak, A-listás celebek és az előkelőség tagjai mutatják be családjuk fiatal tagjait.

Forrás: MARTIN BUREAU / AFP

A Le Bal des Débutantes a modern fényűzés bálja

A pazar eseményre csak mint a „Le Bal”-ra utalnak, és már 1958 óta megrendezésre kerül. 1992-ben Ophélie Renouard élesztette újjá, és megteremtette a modern verzióját a tradicionális debütáns bálnak, amit a Pletykafészek és a Bridgerton sorozatokban is láthattunk már, csak ez most a való világ, királyi leszármazottakkal, az előkelő társaság tagjaival és az A -listás celebek gyerekeivel. A Le Bal manapság az év egyik legfényűzőbb eseménye, amit sokan elítélnek, sokan viszont izgatottan várnak, hiszen nem kerülhet be akárki.

A bálra meghívás alapján kerülnek be az előkelőségek, akiket Ophélie Renouard megjelenésre méltónak talál. A szervező és legfőbb előkelőség személyesen választja ki azt a 20-25 fiatal nőt, akik mint debütánsok vonulnak fel a meghívottak előtt, bemutatkozva ezzel a társaságnak. A kiválasztottak nemcsak a világ legelőkelőbb családjaiból származnak, hanem meg kell felelniük bizonyos elvárásoknak is.

A debütánsok az iparágak és kultúrák széles spektrumát képviselik, a királyi családoktól és szórakoztatóiparon át az üzleti életig és a politikáig. A fiatal hölgyek mellé a bálon hasonlóan előkelő háttérrel rendelkező „lovagokat” választanak. Az esemény az etikett szigorú szabályai szerint zajlik, így a dresscode előírja azt is, hogy a lányoknak, mint modern hercegnőnek illik bevonulni, a fiúknak pedig kötelező a frakk.

A párizsi Shangri-La Hotelben került megrendezésre a fenséges esemény. A történelmi helyszín egykor Roland Bonaparte herceg lakhelye volt. A filantrópia vagy emberbaráti szeretet a Le Bal egyik meghatározó tényezője. 2024-ben két jótékonysági szervezet osztozott a fókuszon: a Necker-Enfants Malades Kórház ARCFA kardiológiai kutatóegysége, amely világszerte javítja a szívhibás gyermekek ellátásának minőségét, valamint a Maria Fareri Gyermekkórház, amely fejlett gyermekgyógyászati ellátást nyújt, különös tekintettel a gyermekkori szív- és érrendszeri problémákra, a gyermekkori rákos megbetegedésekre, a szervátültetésre, az összetett légzési problémákra, a genetikai rendellenességekre és a koraszüléssel kapcsolatos kihívásokra.