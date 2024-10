A sommelier elárulta: A borospohár helyes tartása hatással lehet a bor ízére is

Lehet, hogy eddig te is rosszul tartottad a borospoharat? Egy sommelier most felfedte a borospohár tartásának titkát, és kiderült, hogy valószínűleg egész életünkben rosszul csináltuk. Anna-Christina Cabrales sommelier és a Wine Enthusiast kóstolási igazgatója szerint ugyanis a pohár helyes fogása nemcsak elegánsabb, de az ital ízét is befolyásolja. Olvass tovább és tudd meg, hogy hogyan tartsd a borospoharat, ha tökéletesen akarod élvezni a bor ízét!

A borospohár helyes tartása hozzájárul ahhoz, hogy kiévezhessük az adott bor igazi ízeit

Forrás: Shutterstock/Sergii Sobolevskyi

Borospohár: ne markold, hanem csippentsd

A borospohár tartásának módja attól is függ, hogy éppen mit kortyolgatunk. Ez azonban nem csak arról szól, hogy hogyan nézel ki, hanem arról is, hogy az ital végül milyen ízű lesz, annak eredményeként, hogy hogyan tekered körbe az ujjaidat a pohár körül. A pohártartási etikett a bor tényleges ízét is meghatározhatja. Először is, ha túl erősen markolod a borospoharat, a kezed felmelegítheti az italt, ami különösen a fehérbor kedvelői számára nem ideális, mivel a melegebb bor veszíthet frissességéből. A helyes tartás azonban nemcsak az esztétika és a hőmérséklet miatt fontos – Cabrales szerint a pohár körüli ujjlenyomatok, illetve az esetleges zsíros vagy koszos foltok az illatot is befolyásolhatják, hiszen ezek akadályozhatják, hogy a bor teljes aromája kibontakozzon. A vörösbor rajongók tudják, milyen fontos a levegőztetés és a pohár fogása ennek is része lehet: ha megfelelően forgatjuk, az illat könnyebben ér el hozzánk, és így intenzívebbé válik az ízélmény.

A Wine Enthusiast szakértői szerint érzékszerveink közül az orrunk nagyobb szerepet játszik az ízérzékelésben, mint a szánk. A bor pedig akkor illatozik megfeleleően, ha tudatosan és helyesen forgatjuk a poharat.

A borospohár megfelelő tartása tehát különösen fontos és kényes dolog a borkedvelők körében. A profik javasolják a „hüvelyk- és mutatóujj” technikát, vagy a pohár szárának finom megcsippentését, mintha csak egy bögre lenne.