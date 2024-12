Az HBO sikersorozatában, a Hatalmas kis hazugságokban (Big Little Lies) nyújtott alakítása fizikailag és lelkileg is megviselte a színésznőt. Nicole Kidman a Variety Actors on Actors sorozatában beszélt erről Zendayának.

Nicole Kidman Celeste-ként bántalmazott nőt alakított

Nicole Kidman számára a valóság és a fikció határvonala gyakran elmosódott

Kidman elmondta, hogy Celeste Wright szerepének eljátszása rendkívül megterhelő volt számára, hiszen karaktere családon belüli erőszak áldozata volt. „Az ilyen szerepekkel traumáknak teszi ki magát az ember” – nyilatkozta. „Megzavarta a testemet és a pszichémet, egy idő után nem tudtam megmondani, mi az igazi és mi nem. Valódi zúzódások lettek a hátam és a testem különböző részein” - tette hozzá Nicole Kidman és részletesen beszélt arról, hogy a jelenetek után fizikailag és lelkileg is kimerült volt, sőt, az agya sem tudta mindig elválasztani a valóságot a szereptől.

Muszáj volt gyógyulnia, hogy más karakert játszhasson

Kidman a forgatás utáni felépüléshez különféle technikákat is kipróbált. „Elmentem csakratisztításra is, ami butaságnak tűnik, de segített” – mondta és azt is hozzátette, számára fontos, hogy a traumáit és érzelmi sebhelyeit maga mögött hagyva tudjon továbblépni a következő szerep felé.

Hajlamos a határok feszegetésére

Nicole Kidman színészi karrierje során mindig is hajlamos volt a fizikai és lelki határok feszegetésére. „Még mindig tanulom, hogy ne áldozzam fel magam a karakterem kedvéért, de egy részem azt akarja” – ismerte be. Kidman úgy nyilatkozott, hogy számára a szerepek megformálása nem csupán munka, hanem egy folyamatos belső utazás is, amely során a saját határait fedezi fel. Így nem csak a Hatalmas kis hazugságok okozott nehezebb pillanatokat a színésznő számára, legújabb filmjében, a Babygirlben is megterhelő jeleneteket forgatott, időnként még a forgatást is le kellett állítani miatta és intimitáskoordinátor segítségét kérték.