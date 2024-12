Kínos volt Pamela Anderson fiainak lenni: minden férfi az anyjukra csorgatta a nyálát

Pamela Anderson, aki a '90-es évek egyik legismertebb szexszimbóluma volt, a Variety Actors on Actors műsorában vallotta be, hogy annak idején nem értette meg teljes mélységében, milyen hatással lehet a Baywatch- és Playboy-beli szereplése gyermekeire.

Pamela Anderson a Baywatch ikonikus szimbóluma volt

Forrás: AFP

Pamela Anderson, mint a vágy (nem annyira titokzatos) tárgya

„Elvarázsolt és beszippantott a szórakoztatóipar és nem vettem észre, hogy a fiaimnak mit kell átélniük miattam” - nyilatkozta Pamela Anderson, aki a Baywatch-szerepével lett világhírű. A lassított jelenetek, amelyekben a piros egyrészes fürdőruhában futott a parton, legendássá váltak. Emellett a Playboy magazin egyik leggyakoribb szereplője is volt, összesen 13 alkalommal szerepelt a címlapon. A színésznő ráadásul számos botrányba keveredett, különösen a Tommy Lee-vel készített szexvideó nyilvánosságra kerülése volt kellemetlen. Fiai, a most 28 éves Brandon és a 26 éves Dylan, gyakran szembesültek az anyjukhoz fűzödő szexualizált képpel, ami megnehezítette a mindennapjaikat. Anderson most beismerte, hogy „utólag visszagondolva másképp csinált volna dolgokat”, annak ellenére, hogy szerette azt az időszakot.

Testőrök követték a gyerekeket

Pamela Anderson - aki most megkapta élete első Golden Globe-jelölését korábban már beszélt arról, hogy milyen nehéz volt a családjának, hogy folyton lesifotósok cirkáltak körülöttük, és mit tett annak érdekében, hogy a gyerekei nyugalomban nőhessenek fel. A Baywatch egykori színésznője testőrt bérelt, akik az iskolában is szemmel tartották Brandont és Dylant. A fiúknak azonban erről fogalmuk sem volt.