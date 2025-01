Benedict Cumberbatch egy interjúban mesélte el, hogy fegyveres rablás és emberrablás áldozata lett, miközben a BBC To the Ends of the Earth című sorozatát forgatta Dél-Afrikában. Az eset egy félreeső földúton történt: az autójuk lerobbant, és őt, valamint két társát hat fegyveres támadó egy jármű hátsó ülésére kényszerítette.

Fegyveres támadás áldozata lett Benedict Cumberbatch: egy furgonnal rabolták el

Forrás: AFP

Cumberbatch, aki ekkor még a húszas évei végén járt, elmondta, hogy a támadók átkutatták őket, és mindenüket elvették: „Megijedtem, nagyon megijedtem” – vallotta be a színész. „Azt kérdeztem: 'Mit fogtok csinálni velünk? Meg fogtok ölni minket?'” – emlékezett vissza az eseményekre. Az elkövetők végül magyarázat nélkül elengedték a csoportot, és eltűntek az éjszakában.

Az emberrablás mély nyomot hagyott Benedict Cumberbatch életében

Az eset mély hatással volt Cumberbatch életszemléletére. A trauma utóhatásaival több mint két évtizeddel később is küzd.

„A szakadék szélére kerültem. Elfogadtam, hogy mindannyiunk történetének ez a vége” – osztotta meg gondolatait. Az eset után azonban újra felfedezte az élet értékeit és csodáit. „Ez tényleg, tényleg hozzátett valamit az életemhez” – nyilatkozta

Cumberbatch karrierje az eset idején épphogy csak elindult, a To the Ends of the Earth című minisorozat egyik főszereplőjeként azonban már ígéretes tehetségként tartották számon.