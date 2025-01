Jamie Foxx újra szingli - A színész szakított 26 évvel fiatalabb barátnőjével

Jamie Foxxot és Alyce Hucksteppet először 2023 augusztusában hozták hírbe, amikor Malibuban a Nobu étteremben látták őket vacsorázni. Úgy tudni, kapcsolatuk a színész 2023-ban bekövetkezett stroke-ja után mélyült el.

Jamie Foxx már nincs együtt Alyce Hucksteppel

Forrás: AFP

Alyce Huckstepp és Jamie Foxx sosem mutatkozott nyilvánosan

Bár a pár sosem lépett nyilvánosság elé hivatalos eseményeken, Alyce Huckstepp a háttérben sokat tett a színészért, többször is elkísérte a forgatásokra, gondoskodott róla.

„Nagyon meghittnek tűnt a kapcsolatuk” – mondta egy bennfentes a People magazinnak.

Alyce Huckstepp (jobbra) sokat tett a színészért annak betegsége után

Forrás: Getty Images

A szakítás jött túl jókor a színésznek, ugyanis nagyon elfoglalt volt az utóbbi hetekben. Nemrégiben mutatták be a Jamie Foxx: What Had Happened Was ... című Netflix produkciót, amelyben nyíltan beszélt egészségügyi problémáiról. Január 17-én pedig debütált a Back in Action című filmje, ennek forgatásán került kórházba.