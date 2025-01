Mint ismert, Blake Lively szexuális zaklatással vádolta a Velünk véget ér-beli partnerét Justin Baldonit. A keresetében azt is állítja, hogy Baldoni megpróbálta a jó hírnevét lerombolni. Az ügyről először a New York Times számolt be, a lapot a színész - aki szerint elferdítették a tényeket - 250 millió dollárra perli.

Blake Lively és Justin Baldoni a Velünk véget ér című filmben

Forrás: Getty Images

Blake Lively megalázó feltételeket szabott Baldoniéknak

Baldoni egyrészt nehezményezi, hogy a New York Times csak a Blake Lively szájízének megfelelő információkat közölte, és egyértelmű elogultsággal vádolja azt, az újság tagadja a vádakat. A színész emellett arról is beszámol, hogy Lively eleinte nem akarta engedélyezni a részvételét a Velünk véget ér bemutatóján, később pedig csak bizonyos feltételek mellett ment bele. Baldoni és csapata nem vehettek részt az afterpartyn, és elkülönítették őket egymástól és a színész csak nagyon keveset szerepelhetett a vörös szőnyegen is, később pedig külön termet kellett bérelniük a külön afterpartyhoz - írja a Nypost.

Lively nemcsak a filmet lopta el, hanem megfosztotta Baldonit és csapatát minden valódi lehetőségtől, hogy megünnepeljék kemény munkájukat

- áll a színész beadványában.

Blake nem enged, Baldoni aggódik

Blake Lively jogi csapata visszautasította a vádakat és szexuális zaklatással, szerződésszegéssel, retorzióval, érzelmi megterheléssel és a magánélet megsértésével vádolja a kollégáját - írja a Page Six. A színésznő azt állítja, hogy Baldoni és Wayfarer csapata „súlyos szorongást, fájdalmat, megaláztatást, zavartságot, lekicsinylést, frusztrációt és lelki gyötrelmet” okozott neki. Úgy tudni, Justin Baldoni és a Wayfarer egyre jobban féltek attól, hogy mire képes együtt Lively és férje, a sztárstátuszát kihasználó Ryan Reynolds, mivel úgy tűnik, hogy a céljuk Baldoni karrierjének és magánéletének tönkretétele.