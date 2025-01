Kiderült! Denise Richards lánya súlyos beteg

Denise Richards és Charlie Sheen lánya, Lola Sheen már azt hitte, az élete örökké olyan lesz, amilyen a legmélyebb depressziós időszakában volt, biztos volt benne, hogy már soha többé nem fog nevetni, amikor találkozott azzal, aki megmentette őt.

Denise Richards és Charlie Sheen lánya súlyos depresszióval küzdött

Forrás: AFP

Denise Richards lánya Jézusban találta meg a megoldást az életére

„Egyszerűen elfogadtam, hogy az életem örökké ilyen lesz, és azt hittem, hogy soha többé nem fogok igazán nevetni. Egészen addig, amíg nem csak a Megváltómmal, hanem a legjobb barátommal, Jézussal is találkoztam” — írta Lola, hozzátéve: „Jézus megmentett attól, hogy súlyos szorongással küzdjek, és békét adott. Most újra azon kapom magam, hogy nevetek, olyan helyeken, ahol korábban csak sírtam”. Charlie Sheen és Denise Richards lánya úgy érzi, megújult az elméje, és meg is keresztelkedett, amiről fotókat és egy videót is megosztott az Instagramon.

„Azért döntöttem úgy, hogy az év elején megkeresztelkedem, mert ezt az évet csak Jézus erejével vészeltem át, és nagyon boldog vagyok, hogy a következő évbe is belevághatok, miután nyilvánosan kijelentettem, hogy Jézus a Megváltóm. Örökre az Ő kegyelme által, a Hit által vagyok megmentve. Köszönet neked Jézus mindenért, szeretlek” — írta a galériához.