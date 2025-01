Miley Cyrus több mint egy évtized után ért vissza Golden Globe vörös szőnyegére: merész ruhában tündökölt

Miley Cyrus a Los Angeles-i Beverly Hiltonban tartott Golden Globe-gálán egy látványos, Celine by Hedi Slimane által tervezett, hímzett kivágással díszített ruhában jelent meg. Szettjét De Beers ékszerekkel egészítette ki. Sminkjét és frizuráját Bob Recine fodrász tervezte és készítette, aki elárulta, hogy Debbie Harry és a japán rajzfilmfigurák inspirálták. „Olyasmit akartunk létrehozni, ami egyedi, de mégis undone és kicsit punk” – mondta Recine.

Miley Cyrus a 2025-ös Golden Globe-on: alig takarta valami a melleit

Forrás: AFP

„Megtiszteltetés” – Miley Cyrus köszönetet mondott munkatársainak

Cyrust a legjobb eredeti dal kategóriában a The Last Showgirl című filmben elhangzó szerzeményéért jelölték, amelyet Andrew Wyatt és Lykke Li közreműködésével készített. Az énekesnő az Instagramon osztotta meg érzéseit: „Megtiszteltetés, hogy a barátaim és munkatársaim mellett engem is jelöltek. Köszönöm Gia Coppola, hogy meghívtál, hogy részese legyek The Last Showgirl című gyöngyszemednek.” Miley Cyrus külön kiemelte Pamela Andersont, akit a legjobb színésznőnek is jelöltek dráma kategóriában: „Nagy kegy, hogy Pamelával osztozhatok ezen a pillanatot. Továbbra is drukkolok neki; olyan jó nézni, ahogy ragyog.”

Hosszú szünet után tért vissza a Golden Globe-ra

Miley Cyrus utoljára 2009-ben jelent meg a Golden Globe-on, amikor a Bolt című animációs filmhez írt, I Thought I Lose You című dala jelölést kapott. Az akkor 16 éves énekesnő családja kíséretében lépett a vörös szőnyegre.