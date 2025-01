Nem lesz ott Ryan Reynolds és Blake Lively a Golden Globe-gálán — nem a szexuális zaklatás az oka

Ryan Reynoldsot és Deadpool & Rozsomák másik főszereplőjét, Hugh Jackmant a filmes kasszasiker kategóriában jelölték az idei Golden Globe-ra, ám egyikük sem vesz részt a gálán. Források szerint a döntése, hogy nem vesznek részt a ceremónián, „jóval korábban” született, mint Lively szexuális zaklatás vádjai Justin Baldonival ellen.

Ryan Reynolds és Blake Lively kihagyja a Golden Globe-ot

Forrás: AFP/AFP or licensors

A Golden Globe-gálán meg sem említik majd sem a szexuális zaklatást, sem az érintettek nevét

Blake Lively 2024 decemberében nyújtott be panaszt Justin Baldoni és társai ellen, szexuális zaklatás és megtorló, a hírnevét bemocskoló lejárató kampány miatt. Baldoni ügyvédje, Bryan Freedman „hamisnak” nevezte az állításokat, a színész pedig december 31-én 250 millió dolláros pert indított a The New York Times ellen a lap Lively panaszáról szóló cikke miatt. (A The Times szóvivője szerint a történetét „aprólékosan és felelősségteljesen közölték”.)

A Golden Globe házigazdája, Nikki Glaser nemrég megerősítette, hogy a ceremónia alatt nem fog viccelődni Lively és Baldoni jogi vitájával kapcsolatban, és nem is fogja megemlíteni a témát.

„Úgy gondolom, hogy a Blake Lively-Justin Baldoni ügy most annyira forró téma, hogy már a puszta említése is azt a hatást keltené, hogy a dolgok rossz oldalán állok, pedig ez soha nem fordulhatna elő” — mondta Glaser a Yahoo! Entertainmentnek. „A nevét sem akarom kimondani, őszintén szólva már az is őrültség, hogy egyáltalán tudom a nevét, szóval nem kell többé kimondanom” — tette hozzá.

Egy forrás nemrég azt mondta a People-nak, hogy Lively „készen áll” a Baldonival folytatott jogi csatározásra.

„Élvezte az ünnepeket, és most nagyon igyekszik a pillanatnak élni” — mondta a bennfentes. „Még mindig hisz abban, hogy helyesen cselekszik. Készen áll arra, hogy megbirkózzon bármivel, ami az útjába kerül”.

A 82. Golden Globe-gála élőben lesz látható január 5-én, vasárnap, európai idő szerint 20 órakor a CBS-en, és streamelhető a Paramount+-on.