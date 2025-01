Jack Nicholson lánya elárulta, hogy hatott a gyerekkorára apja és a 33 évvel fiatalabb Twin Peaks-sztár kapcsolata

Jack Nicholson és Rebecca Broussard lánya, Lorainne Nicholson cikket írt az egyik neves női magazinba arról, hogyan élete meg gyerekkorában apja és Lara Flynn Boyle kapcsolatát. Alig néhány nappal a Twin Peaks alkotójának, David Lynchnek a halála után osztotta meg Lorraine a felnőtté válása történetét, és azt, hogy a most 54 éves Larában találta meg példaképét, aki számára is a Twin Peaksben vált ismertté.

Jack Nicholson és a nála 33 évvel fiatalabb Lara Flynn Boyle kapcsolata Loraine és Ray Nicholson életére is nagy hatással volt

Forrás: AFP

Jack Nicholson lányának kilencévesen a harincéves Lara volt a legjobb barátnője

„Amikor kilencéves voltam, a legjobb barátnőm a 30 éves Lara Flynn Boyle volt” — írta Lorraine a Twin Peaks sztárjáról, aki már azelőtt apja szeretője volt, hogy öccse, Ray megszületett volna. Amikor Jack Nicholson és Lara Flynn Boyle egymásba szerettek, a több mint 3 évtizednyi korkülönbség még nem volt mindennapos, ezért azt nem is vállalták fel nyilvánosan, mindaddig, amíg egy autóbaleset miatt ki nem derült. Akkoriban szerelmüket úgy állították be, mint valamit, amit szégyellni kell, a 33 év korkülönbség nyilvános botrányt váltott ki az akkori világban.

Lorraine azt is elmesélte, milyen volt a családi élet Jackkel és a most 32 éves öccsével, Rayjel, amikor fiatalabb volt. „A mi házunkban inkább a 'A gyerekeket látni kell, nem hallani' mottó szerint éltünk, mint bármilyen hippi kaliforniai család. És mégis, ez volt Jack Nicholson csodálatos világa” — írta, és mesélt a kanyonokba hajtott golflabdákról, az este 9 órás vacsorákról, és arról, hogy gyerekként rettegtek a „visszahúzódó szomszédtól”, Marlon Brandótól. „Más szóval, mint a Mary Poppinsból ismert Banks család, mi is felkészültünk a varázslat érkezésére” — tette hozzá a cikkében Lorraine.

Miután a szülei külön váltak, Lorraine-nek megváltozott az élete. Apja barátnőjével az első emléke, hogy Lara leült mellé babázni, és onnantól a barátjaként nézett rá. Hiába volt ő 9 éves, Lara pedig 30, legjobb barátnőként tekintett rá, akivel a külsejükkel kapcsolatos bizonytalanságaikról beszélgettek, de apja barátnője azt is elmesélte neki, hogy kilencévesen önkárosító dolgokat tett.