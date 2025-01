Nicole Kidman újabb díjat vehetett át a Jókislány című filmjéért — egy pohár tejjel köszönte meg

Tejes pillanata tapsot hozott a színésznőnek a New York-i National Board of Review gálán. Miközben január 7-én átvette a legjobb színésznőnek járó díjat, az A24 erotikus thrillerének egy gőzölgő jelenetét építette be köszönőbeszédébe Nicole Kidman.

A tejjel Nicole Kidman a Jókislány egyik jelenetére utalt

Forrás: Getty Images via AFP/2025 Getty Images

„Emelek egy pohár tejet a teremben lévő összes kislányra” — mondta a színésznő, miközben a pódiumon magasan a feje fölé emelte az italt. Amikor Nicole Kidman belekortyolt a pohárba, és pillanatok alatt elnyelte a pohár teljes tartalmát, a teremben éljenzés tört ki. „Jó kislány” — mondta mosolyogva, mielőtt csókot dobott volna, miközben lesétált a színpadról.

Kidman tejes pillanata a Babygirl, magyarul Jókislány című film egyik jelenetére utalt, amikor Romy, a vezérigazgató, „tökéletes” feleség és anya karaktere elfogad egy pohár tejet Samueltől (Harris Dickinson alakítja), a gyakornoktól egy összejövetelen. Romy először megijed, majd az utolsó cseppig kiissza a tejet, miközben közvetlen szemkontaktust tart a sokkal fiatalabb férfival, aki a szoba túlsó végében a saját barátaival szórakozik. A páros intenzív pillantásokat vált, miközben a nő befejezi az italt, és megtörli a száját. Később, amikor már mindkét csoport elhagyta a helyszínt, Samuel elsétál a nő mellett, és a fülébe súgja: „Jó kislány”.