Tóth Gabi is reagált Krausz Gábor és Mikes Anna eljegyzésére

A Dancing with the Starsban talált egymásra Mikes Anna és Krausz Gábor, ahol a Disney tematikában A szépség és a szörnyeteg egyik betétdalára táncoltak. Erre utalt eljegyzsi posztjában a séf, amelyre volt felesége és gyerekének anyja, Tóth Gabi is reagált.

Bő egy éve annak, hogy Krausz Gáborra, nem sokkal a Tóth Gabitól való válása után rátalált a szerelem. A Dancing with te Stars című műsorban tánctanára és táncpartnere, Mikes Anna rabolta el a séf szívét. A szerelem azóta is lángol közöttük, amit a Maldív-szigeteken, eljegyzéssel pecsételtek meg. A hírre Tóth Gabi is reagált. A Dancing with the Stars legutóbbi évadában Krausz Gábor volt felesége, Tóth Gabi a párjával, a néptáncos Papp Máté Bencével szerepelt

Forrás: TV2 Így reagált Tóth Gabi Krauszék eljegyzési posztjára „Hol volt, hol nem volt…. A szerelem vak? Meglehet. Ám a Szépség látott mindent, s mégis igent mondott. E Szörnyeteg szíve így most megtelt boldogsággal. A mese valósággá válik és együtt írják tovább, együtt főzik ki a terveiket, fűszerezik az álmaikat és lépnek a közös jövőjük parkettjére. Most már örökre – kéz a kézben” — írta a friss jegyespár a bejegyzésében, utalva az egyik koreográfiájukra. Az azóta több, mint 33 ezer lájkot kapott posztra reagált Tóth Gabi is, aki úgy tűnik, örül exe és Mikes Anna boldogságának, hiszen ő is küldött egy lájkot Krauszéknak. Tóth Gabi és Krausz Gábor házasságának végét 2023 nyarán jelentette be az énekesnő, aki azt is bevallotta, hogy ő kezdeményezte a szakítást lánya, Hannaróza édesapjával — írja az Origo.