Hatalmas bejelentést tett Andrei Mangra: a táncos visszatér a Dancing with the Starsba

A tavaly novemberben botrányba keveredett Andrei Mangra hosszú hallgatás után újra a reflektorfénybe kerül. A verekedésbe keveredett táncos kénytelen volt otthagyni a TV2 műsorát, ahol Szabó Zsófi partnereként szerepelt volna. Most azonban nagy bejelentéssel tért vissza: Belgiumban folytatja karrierjét a Dancing with the Stars új évadában.

Andrei Mangra Belgiumban tér vissza a Dancing with the Starsba

Forrás: TV2

Andrei Mangra Belgiumban folytatja pályafutását

Andrei Mangra az utóbbi hónapokban visszavonult a nyilvánosságtól, és arról sem adott hírt, hogy hol tartózkodik. Korábban Németországban látták, most azonban a közösségi oldalán osztotta meg, hogy Belgiumba költözött és újra versenybe száll a Dancing with the Starsban.

„Hé, Belgium, rég láttalak. Megtalálsz a Dancing with the Stars új évadában! Kezdődjék a kaland!” – írta bejegyzésében.

A műsor március 9-én indul, ahol Mangra partnere a 25 éves belga influenszer, Sarah Puttemans lesz. Mangra nem először szerepel Belgiumban: korábban már megnyerte az ottani versenyt, valamint a román Dancing with the Starsban is győzedelmeskedett.

A hír hallatán sokan kíváncsiak arra, vajon Mangra mennyire tudja maga mögött hagyni az elmúlt hónapok nehézségeit, és hogyan állja meg a helyét Belgiumban.