Megmutatta bomba testét Georgina Rodríguez: mindent megtesz, hogy Cristiano Ronaldo ne hagyja el

A rajongók is észrevették, hogy jelentősen megváltozott Georgina Rodríguez testalkata, aki rendszeresen oszt meg edzéseiről videókat, legutóbb azt is megmutatta, hogy mennyire sportos az alakja. Bár sokan csodálják Cristiano Ronaldo barátnőjét a szépségéért és a stílusáért, egyértelmű, hogy az edzőteremben tanúsított fegyelme legalább annyira lenyűgöző, mint a csillogó életmódja.

Cristiano Ronaldo párja megmutatta bomba alakját

Cristiano Ronaldo párja a munkájába is átvitte az edzőteremben rá jellemző főnöki mentalitását

Georgina edzésprogramja csak az egyenlet egyik része. A edzőteremben rá jellemző eltökéltséget alkalmazza növekvő üzleti birodalmában is. A divatkollaborációktól kezdve a márkakapcsolatokig, több mint Cristiano Ronaldo partnere; saját jogán is komoly üzletasszonynak számít. Személyi edzője nemrégiben elmondta, hogy az edzőteremben tanúsított munkamorálja az élet más területeire is átragad. Legyen szó edzésről, a márkája menedzseléséről vagy jelentős üzleti lépésekről, Georgina mindent bajnoki gondolkodásmóddal közelít meg. Bebizonyítja, hogy a siker nem csak a tehetségen vagy a külsőségeken múlik, hanem a kiválóságra való könyörtelen törekvésen is.

Instagram-posztban megosztott fotóihoz a következőt írta:

„Minden egyes lépéssel közelebb kerülsz önmagad legjobb verziójához”.