Sztárok, akiknek szokatlan munkájuk volt, mielőtt híressé váltak volna

Mielőtt az egész világ megismerte volna a nevüket, ezek a sztárok meglepően szokatlan munkákat vállaltak el. Egyesek rendhagyó állásokban találták meg a megélhetést, míg mások egészen különleges készségekre tettek szert, amelyekről ma már alig hinnénk, hogy egykor az életük részei voltak. Íme 5 sztárpasi, akik a színészkedés előtt valamilyen teljesen más dologgal foglalkozott.

A sztárok közül Pierce Brosnan például elsajátította a tűznyelést.

1. Pierce Brosnan

1969-ben Pierce Brosnan még csak feltörekvő színész volt, aki egy színtársulattal lépett fel. Egyik este a próbák előtt észrevett egy férfit, aki éppen egy tűznyelési workshopot tartott. Pierce belopózott, és végül a társulattal töltött ideje alatt is hasznosította ezt a képességet. "Volt egy műhely, és egy este bejöttem próbálni, amikor láttam, hogy valaki tűznyelést tanít. Sok ember volt ott, de észrevettem, hogy a nők levették a felsőjüket. Úgy gondoltam, én is csatlakozom. Ez a férfi utcai előadó volt, és azt tanította nekünk, hogyan húzzuk végig a lángokat a mellkasunkon, ezért a hölgyeknek le kellett venniük a melltartójukat – bár akkoriban amúgy sem viseltek melltartót. Így hát elmentem a műhelybe, és megtanultam a tűznyelést" – mesélte Brosnan a The Guardiannek.

Johnny Depp

2. Johnny Depp

Amikor Johnny Depp először érkezett Los Angelesbe, ő és zenekara egy tollakat árusító telemarketing cégnél kapott munkát. Johnny gyorsan rájött, hogy az egész egy átverés, és ahelyett, hogy eladásokat bonyolított volna le, végül azt mondta az embereknek, hogy ne vegyék meg a terméket. „Nem voltam jó ebben. Egyszer sikerült eladnom egyet… Éppen megkötöttük az üzletet, amikor végül azt mondtam: ‘Uram, ne vegye meg ezeket a tollakat. Biztosíthatom, hogy nem fog Görögországba utazni.’ Az illető megköszönte nekem, bár eléggé zavartan.”– mesélte Johnny a Jimmy Kimmel Live műsorában.