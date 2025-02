9 titok és érdekesség, amit nem tudtál a 13 éve elhunyt Whitney Houstonról

Whitney Houston filmek készítésekor nemcsak színésznőként, de producerként is tevékenykedett.

Forrás: Getty Images

7. Posztumusz került be a Rock & Roll Hall of Fame-be

Whitney Houstonnak a halála után adatott meg az az elismerés, hogy bekerüljön a Rock & Roll Hall of Fame-be, 2020-ban. A csarnokban eddig csak 50 nő van, köztük keresztanyja, Aretha Franklin.

8. Az egyik legtöbb díjjal jutalmazott énekesnő volt

Karrierje során Whitney Houston egészen pontosan 415 díjat zsebelt be, amiből 2 Emmy, 6 Grammy, 16 Billboard Music Awards, és 22 American Music Awards volt.

9. Leghíresebb dala valójában egy feldolgozás

Az „I Will Always Love You” az énekesnő legsikeresebb dala, ami a Több, mint testőr c. film betétdalaként vált ismertté. Kevesen tudják, hogy ez a Whitney Houston-dal egy feldolgozás, eredetijét még Dolly Parton énekelte fel még 1973-ban. A countrylegenda is remekül adta elő ezt a számot, de mindannyian egyetérthetünk abban, hogy Whitney hozta ki belőle a legtöbbet.