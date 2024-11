Matthew McConaughey 55 éves lett: megható, ahogy a felesége köszöntötte

Matthew McConaughey már 13 éve van együtt a 41 éves Camila Alves színésznővel. Úgy tűnik, hogy az egymás iránti szeretetük és tiszteletük ennyi együtt töltött év után sem halványult: a brazil szépség édes videóval köszöntötte férjét a születésnapján.

Matthew McConaughey

Forrás: AFP

„Ma téged ünnepelünk! Nos, valójában egész hétvégén téged ünnepeltünk. Annyi örömet hozol, Matthew! De itt abbahagyom, mielőtt szentimentális leszek. Legyen még sok-sok olyan, hogy Téged ünnepelünk!” - írta Camila a közösségi oldalán.

Matthew McConaughey fia az apja nyomdokaiba lép

A színészt nemrég egy kaliforniai forgatáson kapták lencsevégre, amint megvigasztalta 16 éves fiát, Levit, aki a "Way of the Warrior Kid" című filmben debütál.

Matthew McConaughey egy biztató vállveregetéssel és rövid beszélgetéssel próbálta megnyugtatni láthatóan ideges fiát a San Diego-i Mission Beachen. Levi épp egy húzódzkodós jelenetet készült felvenni, amikor híres édesapja néhány biztató szót intézett hozzá. McConaughey nem vesz részt a produkcióban, de szerette volna a jelenlétével támogatni a fiát. Levi egy mellékszerepet kapott, amelyben a feltörekvő színésznővel, Ava Torresszel játszik együtt, bár konkrét szerepeik a fiataloknak szóló történetben még nem teljesen tisztázottak. A főszereplők között Chris Pratt, Linda Cardellini és Jude Hill is szerepel. McConaughey korábban az Entertainment Tonightnak elmondta, hogy támogatná gyermekeit, ha az szórakoztatóipari karrierre vágynának.