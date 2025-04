A Titanic legszebb szerelmi története, amiről alig beszélnek — Isidor és Ida megható végzete

James Cameron ikonikus 1997-es Titanic című filmjében rengeteg valós ihletésű karakter elevenedik meg, ha nem is főszerepekben pompáznak, de jelen vannak a katasztrófa elszenvedőinek tiszteletére. A rendező még arra is hangsúlyt fektetett, hogy a film hossza is azonos legyen a tragikus balesett időtartamával, ha leszámítjuk a modern jeleneteket a kezdő képsorokból — pontosan így van. A Titanic valódi romantikus szerelmespárja Ida Straus és Isidor Straus voltak, egy idős házaspár, akik egymás karjaiban vesztek oda a hajókatasztrófában. James Cameron sem hagyhatta ki ezt a megható, igaz szerelmi történetet — tiszteletteljesen beemelte egy rövid jelenetbe, ami ikonikussá és megindítóvá vált: pontosan ábrázolta az összefonódó idős párt, akik a végzetüket várták.

A Titanic valódi szerelmes párja — Isidor és Ida Straus

Forrás: Getty Images

De kik is voltak valójában a Titanic idős szerelmesei?

Rosalie Ida Blun 1849-ben, Isidor Straus pedig 1845-ben született. Mindketten Németországból származtak,, de gyerekkorukban családjukkal együtt Amerikába emigráltak. Ahogy megpillantották egymást, szerelem volt első látásra. Házasságot 1871-ben kötöttek, amelyből hét gyermekük született. Kapcsolatuk mindig is példásnak mutatkozott. A páratlan, szoros, nem mindennapi kötelékükről több pont is árulkodik: amikor Isidor üzleti úton járt, egyetlen nap sem telt el úgy, hogy ne váltottak volna egymással levelet. Isidor és Ida Straus akárhol jártak közösen, mindig fogták egymás kezét és gyakran a nyilvánosság előtt sem szégyelltek csókot adni egymásnak vagy ölelkezni, ami ezekben az időkben különösen szokatlannak bizonyult felsőbb körökben. Meglehetősen gazdag család hírében álltak. Isidor Straus New York állam kongresszusi képviselőjeként ténykedett, rendszeresen jótékonykodott testvéreivel. Egyik testvérével Nathannal pedig közösen birtokolták a máig népszerű Macy's áruházláncot.

Luxusutazás a Titanicon

Az idős házaspár 1912. április 10-én az angliai Southhampton kikötőjében várták az elsüllyeszthetetlennek kikiáltott, hatalmas óceánjáró elrajtolását. Eredetileg az Olimpycra váltottak jegyet, de az késve indult, így a Titanicra szálltak fel. A német születésű házaspár 1912 telét Európában töltötte, innen igyekeztek haza. Velük utazott Ida komornája Ellen Brid, valamint Isidor komornyikja John Farthing is az Egyesült Államokba.