Sokkoló családi titkot tudott meg Gigi és Bella Hadid — megdöbbentő nyilatkozatot tettek

Meglepődött Gigi Hadid és Bella Hadid, amikor kiderült: apjuknak több mint két évtizeddel ezelőtt futó viszonya volt egy Terri Hatfield Dull, akitől született egy lánya. A balkézről született kislányról senki nem tudott, még az apa sem, amíg nemrég be nem jelentkezett a családnál.

Gigi Hadid és Bella Hadid sokkoló hírt kapott, de nem estek kétségbe

Forrás: NurPhoto

Mostanáig Bella Hadid és testvére, Gigi féltestvére sem tudta, hogy a két modellel közös az apja

A 23 éves divattervező Aydan Nix maga sem tudta, hogy nem az az édesapja, aki felnevelte. A modellek a Daily Mailnek mondták el, hogy az édesapjuk egyedülálló férfi volt, amikor viszonya lett Aydan anyjával. Maga sem tudott hatodik gyereke létezéséről, ahogy a lány sem tudott róla, hogy Hadid az apja.

Ő Aydan Nix, Bela Hadid és Gigi Hadid húga

Forrás: Instagram

„Aydan Floridában született és nőtt fel, azzal a férfival, akit szeretett apjaként ismert, egészen 19 éves koráig, amíg a férfi hirtelen meg nem halt” — nyilatkozta a Gigi és Bella, akiknek így folytatódik közös nyilatkozata: „A férfi halála után kíváncsiságból úgy döntött, hogy elvégzi a genetikai tesztet, és így fedezte fel a biológiai kapcsolatot velünk”.

Először 2023 végén kerültek kapcsolatba a húgukkal, és azt mondják, azonnak tárt karokkal fogadták Aydant.

„Nagyon örültünk a váratlan és gyönyörű családtagnak” — mondták el, ahogy azt is, hogy Aydansok mindenben hasonlít testvéreire, neki is napbarnította bőre és éles arccsontjai vannak.

A Hadid-testvérek híresen összetartóak, ebbe az összetartó csapatba került most be Aydan Nix is.