Emlékszel még a Csacska angyalra? Így néznek ki ma sorozat szereplői – GALÉRIA

Volt egyszer egy sorozat, ami megváltoztatta a délutánjainkat. A Csacska angyal (eredeti címén Floricienta) 2004-ben robbant be a köztudatba, és pillanatok alatt vált kultikus tinisorozattá nemcsak Argentínában, hanem Magyarországon is. A történet egy hamupipőke-szerű sztori, Florról, aki dadaként kerül be a gazdag Fritzenwalden családhoz, ahol beleszeret a komoly, de jószívű Fredericóba. A történet szívét a humor, a zene és az érzelmek különleges egyvelege adja, és generációk nőttek fel Flor énekein és bohókás ruháin.

Csacska Angyal szereplői akkor és most!

Forrás: IMDB

A sorozat nemcsak Flor és Federico szerelmének történetét mutatta be, hanem a családtagok, barátok és ellenségek színes karaktereit is, akik mind hozzájárultak a sikerhez. A Csacska angyal telenovella ikonikus zenéi, látványos jelmezei és elragadó szereplői miatt a mai napig emlékezetes maradt. De mi történt azóta a szappanopera szereplőkkel? Mit csinál most Delfina, a mindenre elszánt „gonosz”? Cikkünkben utánajártunk, hogyan változtak meg a sorozat sztárjai – a képek önmagukért beszélnek! Olvass tovább és tudd meg az 5 legérdekesebb tényt a sorozatról, amire nem is gondoltál volna!