Sokkoló részletek P. Diddy tárgyalásáról: gusztustalan dologgal vádolja Cassandra Ventura énekesnő

A szövetségi ügyészek nyitóbeszédükben azzal vádolták P. Diddyt, hogy évekig tartó kapcsolatuk során Cassie-t, azaz Cassandra Ventura énekesnőt rendszeresen tudatmódosító szerek hatása alatt tartotta, és arra kényszerítette, hogy escortokkal létesítsen szexuális kapcsolatot. Emily Johnson helyettes államügyész a 12 tagú esküdtszék előtt elmondta: Cassie kezdetben önként vett részt az úgynevezett Freak-Off bulikon, hogy „boldoggá tegye a rappert”, ám a partik hamar durva fordulatot vettek. A vád szerint Diddy gyakran megütötte a nőt, ha az neki nem tetsző módon viselkedett, például túl sokáig volt a fürdőszobában, vagy idő előtt el akarta hagyni a rendezvényt.

P. Diddy állítólag összeomlott a börtönben

Forrás: AFP

Gusztustalan dologgal vádolja P. Diddyt Cassandra Ventura

Az egyik legsúlyosabb vád szerint a rapper arra utasított egy férfi prostituáltat, hogy vizeljen Cassandra Ventura szájába. Az incidens során az énekesnő majdnem megfulladt. A férfi tanúként a bíróságon elismerte, hogy valóban megtörtént az aktus, de állítása szerint „Cassie kérte”.

„Épp kijöttünk a szobából, és megkérdezte, csináltam-e már ilyet korábban. Azt mondtam, nem. Ő erre azt mondta, hogy csináljam. De rosszul csináltam, mert mindketten rám szóltak, hogy egyszerre csak keveset engedjek ki, ne teljesen pisiljek rá” – idézte a Borsonline a férfi vallomását.

A nyitóbeszéd során elhangzott az is, hogy Diddy azzal fenyegette Cassie-t: tönkreteszi a karrierjét, ha bárkinek is megmutatja azokat a felvételeket, amelyeken más férfiakkal szexel. A védelem szerint bár Diddy „erőszakos múlttal rendelkezik, és nehéz természetű”, a vádak túlmutatnak a valóságon. Védői szerint: „a családon belüli erőszak nem szexkereskedelem”.

Cassandra Ventura

Forrás: AFP

Hollywoodi sztárok tanúként a bíróságon

A per egyik központi szereplője Cassandra Ventura több mint tíz évig élt kapcsolatban a rapperrel. A közelmúltban kiszivárgott egy olyan videó is, amin Diddy bántalmazza őt. A bíróságra azonban nemcsak ő érkezik tanúként: Kanye West, Kid Cudi, Michael B. Jordan, Michelle Williams, Dallas Austin és Yung Miami is vallomást tesz majd. A tárgyalás a következő hetekben folytatódik.