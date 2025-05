Gábor Zsazsa és Korda Sándor szerelemgyereke a filmvásznon: Wes Anderson keltette életre

Wes Anderson Oscar- és BAFTA-díjas filmrendező legújabb filmje, a Cannes-ban bemutatott A főníciai séma magyar vonatkozással is bír. A filmben, amely akár az Oscar-díjig is eljuthat, Gábor Zsazsa és Korda Sándor neve is feltűnik, összevonva. Vajon mire utal a híres magyar színésznő és a magyar filmmogul neve a szürreális látványvilágú filmben?

Wes Anderson egyedi, A föníciai séma esetén szürreálisnak mondható látványvilágú filmjében két magyar filmes híresség is helyet kapott. Gábor Zsazsa és Korda Sándor neve végig jelen van a filmben. Na, nem külön-külön, hanem a főhős nevében összevonva, aki nem más, mint Zsa-Zsa Korda. Benicio Del Toro lenne Gábor Zsazsa és Korda Sándor szerelemgyereke? - Wes Anderson szerint igen

Forrás: AFP Gábor Zsazsa és Korda Sándor szerelemgyereke A föníciai séma főhőse Bár Korda Sándor és Gábor Zsazsa kapcsolata a valóságban nem létezett, az sem biztos, hogy egyáltalán ismerték egymást, de ez nem zavarta meg a kreativitásáról is ismert filmrendezőt, Wes Andersont abban, hogy a nevüket összepárosítva megalkossa a minden merényletet túlélő, az üzletet a 9 fia helyett az egyetlen, apácaként élő lányára hagyó iparmágnás karakterét, aki Zsa-Zsa Korda néven menetelhet el A főníciai sémával akár az Oscar-díjig is. A főszereplőt, Anatole Zsa-zsa-Kordát a Traffic Oscar-díjas sztárja, Benicio Del Toro alakítja. Ahogy az a Wes Anderson filmektől elvárható, A föníciai séma tele van színekkel, formákkal, humorral, akcióval és szürreális pillanatokkal. A film igazi sztárfelvonulás, olyan színészekkel, mint Mia Threapleton, Michael Cera, Riz Ahmed, a kétszeres Oscar-díjas Tom Hanks, Bryan Cranston, Mathieu Amalric, Richard Ayoade, Jeffrey Wright, Scarlett Johansson, Imad Mardnli és Benedict Cumberbatch. A filmet az idei cannes-i filmfesztiválon mutatják be, ahol az alkotás versenyben van az Arany Pálmáért.