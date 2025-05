2023. január 10-én jelent meg Harry herceg memoárja, a Tartalék. A könyvből többek között az is kiderül, hogy Károly király kisebbik fia szokatlan becenevet, mondhatni gúnynevet választott mostohájának, Kamilla királynénak, amelyen azóta is emlegeti őt.

Harry herceg csak a kétszavas gúnynevén emlegeti Kamillát

Forrás: POOL

Harry herceg csak a kétszavas gúnynéven emlegeti Kamillát

A könyvben Sussex hercege a mostoháját „másik nő” gúnynéven emlegeti, és azt is elárulja, hogy az édesapja, Károly király és Kamilla kapcsolata gyermekkorukban zavaros volt, és gyötörte őt és Vilmos herceget is. A testvérek nem ellenezték apjuk és Kamilla romantikus kapcsolatát, de azt, hogy feleségül is vegye, igen. Könyvében a házasságukról szólva Harry így nyilatkozott: „Annak ellenére, hogy Willy és én unszoltuk, hogy ne tegye, apa mégis beleegyezett. Megszorítottuk a kezét, minden jót kívántunk neki. Nem volt harag. Felismertük, hogy végre azzal a nővel lesz, akit szeretett, akit mindig is szeretett”.

Diana hercegné a szerelmi háromszögről egy interjúban azt mondta: „Hárman voltunk ebben a házasságban, szóval kicsit zsúfolt volt”. Erre reagálva Harry herceg azt is elmagyarázza, hogy anyja „rosszul számolt”, mert nem vette figyelembe, hogy a királyi szerelmi háromszög milyen áldozatokat követelt a fiaitól.

Harry azt írta: „Willyt és engem kihagyott az egyenletből”, majd leírta, hogy bár nem értették teljesen, mi folyik a szüleik kapcsolatában, ő és Vilmos érezték, hogy valami nincs rendben. Azt mondta: „Természetesen nem értettük, hogy mi folyik közte és apa között, de eléggé megéreztük, megéreztük a „Másik Nő” jelenlétét, mert elszenvedtük az utóhatásokat”.