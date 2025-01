Megdöbbentő hasonlóság: ezért láthatjuk Lilibet és Sarolta hercegnőt ugyanolyan ruhákban

A királyi rajongók nem tudták figyelmen kívül hagyni, hogy Harry herceg és Meghan Markle karácsonyi üdvözlőlapján a kis Lilibet hercegnő ruhája nagyon hasonlít egy korábban unokatestvére, Sarolta hercegnő által viselt ruhára. És nem ez volt az első eset, mikor hasonlóságot fedeztek fel.

Sarolta hercegnő ruhái és Lilibet hercegnő ruhái között sokszor fedeztek már fel hasonlóságot

Forrás: © JLPPA/Northfoto

Hasonlóság a két kis hercegnő között

A ruhák közötti túlzott hasonlóság meglehetősen sok vitát váltott ki a királyi családnál. Harry herceg és felesége viszonyát se könnyítette meg a testvérével. Egyes források szerint Harry csak bosszantani akarja a walesi hercegéket vagy a másik teória szerint, így szeretné megmutatni a világnak, hogy az ő gyerekei is ugyanolyan kékvérűek, mint unokahúga és unokaöccsei.

Egy bennfentes elmondása alapján, Harry szeretné megőrizni a "királyi stílust" és ezért ad gyerekeire hasonló ruhákat, mint a királyi utódokra.

2020-ban mondott le Harry és Meghan a királyi titulusukról, elmondásuk alapján a média nyomasztó hatása miatt. Harryt kimondottan megviselte anyja, Diana hercegnő halála, ezért is van kiforrott, negatív véleménye az angol médiáról, amiről már több interjújában is beszélt. Gyerekeit is nagyon ritka pillanatokban mutatja csak meg a sajtónak.