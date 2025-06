Párizsban vigasztalódik a fiatal Beckham fiú a szakítás után: menekül a családi viszály elől? - FOTÓ

Napszemüveg, csendes séták és feltűnően sok idő egyedül – nem egy francia művészfilm leírása következik, hanem Romeo Beckham párizsi kiruccanása. A 22 éves focista-modell-sztárcsemete nemrég szakított barátnőjével, Kim Turnbull-lal, és úgy tűnik, a romantika fővárosában keres vigaszt. Vagy legalábbis valami olyasmit, ami kicsit kevésbé fáj, mint egy szétment kapcsolat és egy túl közeli Beckham-dráma.

A Beckham családa viszálya folytatódik.

Szívfájdalom, Eiffel-torony és egy gyanúsan csendes Beckham fiú

Mert míg Romeo Beckham a Szajna-parton próbálja összeszedni magát, addig otthon a Beckham család sem éppen egy nyugodt vasárnapi ebéd hangulatát árasztja. A sajtó szerint Victoria és David sem túl elégedettek fiai választásaival – Brooklyn és Nicola Peltz házassága például szintén gyakran kerül címlapra, nem éppen a nyugalom szinonimájaként.

Romeo tehát most egyedül andalog Párizs utcáin, fején sapka, arcán sztoikus nyugalom. Egyesek szerint csak szimpla divatfotó-séták ezek, mások szerint egy kifinomult módja annak, hogy jelezze: „igen, Kim és én már nem vagyunk együtt, és nem, nem fogok erről nyilatkozni.” Egyébként sem túl beszédes fiú, és ez most kifejezetten jól jön, hiszen így mindenki saját drámát képzelhet a csendes képek mögé.

Az viszont biztos, hogy nemcsak a szerelem, de a Beckham család belső feszültségei is ott lebegnek a háttérben. Talán Romeo nemcsak a volt barátnőjétől, hanem egy kicsit az egész Beckham-univerzumtól is távolságot próbál tartani – legalább néhány Eiffel-toronynyi távolságot.

Addig is, míg ő croissantba harap és próbálja újrarendezni a gondolatait, a rajongók figyelnek: vajon ki lesz a következő Mrs. Beckham-jelölt, és Romeo valóban a romantikát keresi, vagy csak egy jó kávét, amiben nincs dráma?