Cruz Beckham rejtélyes üzenetet posztolt— Ezzel garantáltan megforgatja a tőrt Brooklyn szívében

Cruz Beckham rejtélyes üzenetet osztott meg a közösségi médiában, amely őrült találgatásokat váltott ki a követői között. A családját megrázó viszály a szülei és bátyja, Brooklyn Beckham között David és Victoria legkisebb fiát sem hagyja hidegen.

Cruz Beckham rejtélyes posztja őrült találgatásokat váltott ki a közösségi médiában

Forrás: Getty Images North America

Cruz Beckham üzenete fájhat a bátyjának, Brooklynnak

A legidősebb bátyja, Brooklyn Beckham a hírek szerint összeveszett a család többi tagjával. Egyes hírek szerint a veszekedés oka Brooklyn és a középső testvér, Romeo közötti nézeteltérés volt, amiért utóbbi románcot kezdett Kim Turnbull modellel, bátyja exével. Mások szerint a családi viszály oka Brooklyn és a 30 éves Nicola Peltz esküvőjére vezethető vissza. A család egyelőre nem tisztázta az eseményeket, ezzel pletykák és találgatások lavináját váltva ki.

Üzenetek jönnek-mennek a közösségi médiában a családtagok között, ezúttal Cruz osztott meg egy rejtélyes és összetett üzenetet az Instagramon. Megosztott egy képernyőfotót a Beatles 1969-es The End című dalának szövegéből.

„And in the end

The love you take

Is equal to the love you make” — szólt az Instagram-történetben megosztott üzenet, amely magyarul nagyjából annyit jelent: „És a végén, a szeretetet amit kapsz, egyenlő lesz azzal a szeretettel, amit te adsz”, más szóval, annyi szeretetet kapsz, amennyit te adsz másoknak.

Sokan megdöbbentek a poszt láttán, pláne, hogy Cruz egy megjegyzést is hozzáfűzött a dalszöveghez, miszerint: „Az igazság majd kiderül”. A rajongók azt is megjegyezték, hogy a The End a Beatles 1969-es Abbey Road című albumáról származik, amely nem sokkal a zenekar feloszlása előtt jelent meg.

Ha valóban a testvérének üzent Cruz, az minden bizonnyal eltalálja majd Brooklynt, amennyiben igazak a találgatások, és a poszt lényege az, hogy hamarosan végleg szétesik miatta a Beckham család.